聽新聞
0:00 / 0:00
台電股東會 股東表心聲：政策性虧損不應由民股承擔
台電董事長曾文生、總經理郭天合出席「台灣電力股份有限公司2026年度股東常會」，股東常會由台電董事長曾文生主持，並由總經理郭天合向股東說明2025年營業報告，會中亦報告台電去年度公司債發行情形，並針對去年度財務報告、營業報告書及虧損撥補案進行承認。
郭天合說明，國際燃料價格回穩及各項強化財務營運作為，去年轉虧為盈，稅前盈餘756億元，終止連三個年度虧損。台電去年收入總額9,726億元、支出8,970億元,稅前淨利756億元，減除所得稅費用後，稅後淨利為746億元；至去年底累積虧損3,511億元。但今年受中東情勢影響，燃料價格再次飆漲，台電將密切關注、審慎應對。
會中股東發言時，在主席台前拉起「台電政策性虧損 不應由民股承擔」表達股東心聲。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。