台電股東會 股東表心聲：政策性虧損不應由民股承擔

台電董事長曾文生、總經理郭天合出席「台灣電力股份有限公司2026年度股東常會」，股東常會由台電董事長曾文生主持，並由總經理郭天合向股東說明2025年營業報告，會中亦報告台電去年度公司債發行情形，並針對去年度財務報告、營業報告書及虧損撥補案進行承認。

郭天合說明，國際燃料價格回穩及各項強化財務營運作為，去年轉虧為盈，稅前盈餘756億元，終止連三個年度虧損。台電去年收入總額9,726億元、支出8,970億元,稅前淨利756億元，減除所得稅費用後，稅後淨利為746億元；至去年底累積虧損3,511億元。但今年受中東情勢影響，燃料價格再次飆漲，台電將密切關注、審慎應對。

會中股東發言時，在主席台前拉起「台電政策性虧損 不應由民股承擔」表達股東心聲。

台電董事長曾文生下午主持「台灣電力股份有限公司2026年度股東常會」。記者黃義書／攝影