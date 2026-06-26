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台電今年前四月虧90億元 估全年將轉盈為虧 控制在280億元內

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
台電26日召開股東會，去年稅後盈餘746億元，但今年預估虧損280億元。記者陳儷方／攝影
台電26日召開股東會，去年稅後盈餘746億元，但今年預估虧損280億元。記者陳儷方／攝影

台電今日舉行股東會，發言人黃美蓮受訪時表示，受到中東戰事影響，全球能源價格大漲，中油4、5月天然氣價格也大漲，台電今年1至4月已虧損90億元，台電今（115）年度營運目標是將虧損控制在280億元以內。

黃美蓮指出，近期美伊戰事已有初步和平協議，希望未來燃料價格可以回檔、回穩，中油可以調降天然氣價格，虧損金額即可收斂。

在去年的財務表現方面，台電2025年由虧轉盈，稅前盈餘達756億元，稅後淨利為746億元，終止了連續三年的虧損，黃美蓮表示，國際燃料價格的回穩、電價調整，以及台電自身的財務營運績效，使得台電轉虧為盈，不過，仍有虧損待填補，累計虧損3511億元，台電已獲行政院專案融資支持，並將繼續爭取政府在財務上的支持。

在供電方面，今年5月28日用電量已刷新紀錄，黃美蓮表示，台電因此修正日間與夜尖峰負載的預測，日尖峰用電量約4214萬瓩，夜尖峰預估為3917萬瓩。

黃美蓮表示，今年預計有4部新機組上線，共可增加520萬瓩的供電能力，預估日尖峰備轉容量率可達10％，夜尖峰可達7％；另外，和平電廠燃煤機組採購案的採購程序都在進行中。

台電 中東 電價 股東會

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