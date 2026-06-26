新光三越台南中山店宣告熄燈！將於10月底結束營運

新光三越26日表示，台南中山店是新光三越第四家分店，自1996年開幕以來，陪伴台南顧客共同走過30載；基於未來發展的策略考量，台南中山店於今年租賃合約期滿後不再續約，並於10月底結束營業。後續將由台南新天地與台南小北門店，持續服務台南民眾。

新光三越衷心感謝一路以來攜手同行的每一位顧客、合作夥伴和同仁，讓新光三越得以深耕府城，與大台南市民共同累積30年珍貴而美好的生活記憶。

新光三越近年持續投資台灣市場，2023年推出Diamond Towers台北忠孝店，2025年台南小北門店開幕，2026年也積極籌備新商場準備亮相。未來，新光三越將持續佈局全台，致力於為人們帶來更美好的生活體驗。