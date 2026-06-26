重磅！新光三越宣布台南中山店10月熄燈…傳原址將大變身

紐約時報記者撰寫新書披露，特斯拉執行長馬斯克曾在白宮科技業執行長會議，表達對台灣主導晶片市場的憂慮，擔心萬一中國大陸攻台，會讓美國經濟陷入崩潰。和碩董事長童子賢昨天表示，這是四、五年前的事，目前品牌商大概都擔心搶不到零件，「以前是下訂單，現在是捧著錢要你擴產，而且擴產的地點就在台灣」。

2026-06-26 00:00