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重磅！新光三越宣布台南中山店10月熄燈…傳原址將大變身
新光三越台南中山店即將走入歷史。新光三越26日正式宣布，位於台南火車站前商圈、開業近30年的台南中山店，將於今年10月底結束營運。公司表示，由於租賃合約期滿後不再續約，後續將由台南新天地與今年新開幕的台南小北門店，持續服務台南地區消費者。市場則傳出，原址後續將啟動大規模改造計畫，規劃轉型複合式商場並引進國際連鎖飯店。
新光三越表示，台南中山店為新光三越全台第四家分店，自1996年開幕以來，陪伴台南顧客共同走過30年。基於未來發展策略考量，台南中山店將於今年租賃合約期滿後不再續約，並於10月底正式結束營業。
公司指出，後續台南市場將由台南新天地及台南小北門店持續提供服務。新光三越也感謝一路以來每位顧客、合作夥伴及同仁，讓公司得以深耕府城，與大台南市民共同累積30年珍貴生活記憶。
據了解，台南中山店結束營運後，原址後續將進行大規模改裝，其中低樓層空間規劃改為全新複合式生活商場，打破過去傳統封閉式百貨經營模式，朝開放式街區空間設計調整；市場並傳出，相關商場空間正評估由台茂購物中心團隊進駐經營。
此外，高樓層空間未來則規劃改建為旅館用途，9樓至13樓擬引進國際連鎖飯店品牌，藉由鄰近台南火車站交通優勢，鎖定觀光與商務旅客市場，整體改造完成後有望成為台南站前商圈新地標。
新光三越近年持續加碼投資台灣市場。公司2023年推出Diamond Towers台北忠孝店，2025年台南小北門店正式開幕，2026年也正積極籌備新商場準備亮相。
新光三越強調，未來將持續布局全台市場，致力為消費者帶來更美好的生活體驗。
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