台南30年百貨確定落幕！新光三越證實：台南中山店10月底熄燈

今年4月專櫃、廠商即傳出「新光三越台南中山店」今年將撤出的消息，新光三越於今日正式發表聲明，證實租約到期後不再續約，開業30年的台南中山店將於今年10月底結束營業。

這棟大樓未來將由業主收回並啟動大規模改造，依改造藍圖規劃，將轉型為結合「國際連鎖飯店與全新複合式商場」的生活地標。

新光三越表示，台南中山店是新光三越第四家分店，自1996年開幕以來，陪伴台南顧客共同走過30載；基於未來發展的策略考量，台南中山店於今年租賃合約期滿後不再續約，並於10月底結束營業。後續將由台南新天地與台南小北門店，持續服務台南民眾。

新光三越衷心感謝一路以來攜手同行的每一位顧客、合作夥伴和同仁，讓新光三越得以深耕府城，與大台南市民共同累積30年珍貴而美好的生活記憶。

新光三越近年持續投資台灣市場，2023年推出Diamond Towers台北忠孝店，2025年台南小北門店開幕，2026年也積極籌備新商場準備亮相，未來，新光三越將持續佈局全台。