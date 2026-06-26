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開心果甜點熱潮帶動　前5月進口值1367萬美元創同期高

中央社／ 台北26日電

財政部統計通報顯示，隨著國際市場掀起開心果口味熱潮，帶動去殼開心果及調製開心果需求增加，今年前5月開心果進口值1367萬美元，寫歷年同期新高，同步使開心果在整體堅果占比超越腰果，躍居第3大進口堅果。

財政部統計處發布第11號財政統計通報，分析110年至115年5月台灣堅果進口概況。

統計處指出，隨著人口結構向高齡偏移、健康飲食意識提升，國內堅果產品消費需求維持穩定，近5年台灣堅果進口金額介於1億至1.3億美元之間，杏仁、腰果、核桃居前3大品項，合占堅果進口值比重約2/3，單價相對較高的開心果、夏威夷果則各占1成上下。

值得注意的是，今年前5月堅果進口值達6020萬美元，其中，開心果進口值占比提升至22.7%，超越腰果成為台灣第3大進口堅果，占比僅落後杏仁27.2%、核桃26%。

比較各類堅果來源國結構，110年至115年5月間，整體堅果以美國61%為最大來源國，其次則是越南20.8%；開心果及胡桃均有9成以上來自美國，腰果有9成以上來自越南，夏威夷果主要來自南非及澳洲，榛果、松子則分別以土耳其、中國為最大供應國。

統計處指出，台灣堅果多以去殼型態輸入，唯獨開心果進口以帶殼為大宗。開心果常見於休閒零食、節慶禮盒市場，今年前5月帶殼與去殼開心果合計進口值1367萬美元，創歷年同期新高，年增1倍，是各類堅果中成長最顯著的品項。

若以進口量觀察，今年前5月開心果進口1323公噸，年增73.9%；平均單價達每公斤10.3美元，亦較去年同期上漲16.4%。

統計處表示，近年隨國際市場掀起以開心果為原料的巧克力、冰淇淋、糕點、飲品等熱潮，帶動去殼開心果及調製開心果需求增加。

根據統計，今年前5月去殼開心果進口值年增4.8倍，占開心果進口值比重由112年以前不及4%提高至17.6%；調製開心果進口值亦年增80.8%，顯示開心果需求逐漸由傳統零食延伸至烘焙、甜點及食品加工等領域，消費模式朝向多元化發展。

財政部

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