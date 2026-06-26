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長麗輪在荷莫茲遇襲 長榮海運：旗下貨輪皆無受困波斯灣

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
一艘船隻在阿曼海岸附近遇襲，知情人士指出，該船為長榮海運旗下貨櫃船「長麗輪」。事件促使國際海事組織暫停荷莫茲海峽船舶撤離計畫。路透
一艘船隻在阿曼海岸附近遇襲，知情人士指出，該船為長榮海運旗下貨櫃船「長麗輪」。事件促使國際海事組織暫停荷莫茲海峽船舶撤離計畫。路透

長榮海運新加坡旗幟的「長麗輪」（Ever Lovely）在通過荷莫茲海峽期間，於阿曼海岸附近遭「不明發射物」擊中。經初步檢查後，發現僅屋檐處和駕駛室窗戶受損，人船貨均安，主機航儀一切正常，無適航性的問題，已平安駛離荷莫茲海峽。

美伊角力，荷莫茲海峽狀況不斷。長榮海運表示，長麗輪依照英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）建議航路，在通過荷莫茲海峽期間，於台北時間6月25日晚間9時55分航經阿曼（Khawr Naiwah）東南方3.6海浬處，駕駛台上層建築右舷遭不明物體撞擊。經船員初步檢查並無大礙，包含長麗輪在內，長麒輪 （EVER UNICORN ）與長蓮輪（EVER LOTUS）共三艘船都已經平安駛離海峽，無任何異常。目前長榮營運的船舶已無受困於波斯灣內。

航港局表示，與長榮公司密切保持聯繫，遭攻擊之長麗輪受損輕微，不影響適航性，無人員傷亡，且均遵守國際海事組織作業規範航行通過荷姆茲海峽，詳細情形稍後該公司將發布訊息對外說明。

長榮海運 荷莫茲 長榮

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