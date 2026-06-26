降息預期落空 掀債券贖回潮

聯準會新任主席華許主持任內第一場利率決策會議，釋出可能升息的鷹派訊息，而市場原本預期的降息落空，導致國內金融圈恐將面臨史上最大的一場債券「贖回潮（處分潮）」，讓為數不少的民營銀行嚴陣以待。

金融圈人士指出，會導致這一波債券贖回潮，主要是許多客戶「疊券」操作造成。「疊券」意指民眾買債券後，再以該債券作為擔保品向銀行借更多錢再買進債券，問題是，今年以來由於美伊戰爭引發通膨，導致降息機率愈來愈渺茫，殖利率飆升的結果，就是債券價格一直跌，「疊券」者因此受災慘重，被迫要去彌補因為債券價跌導致擔保品價值不足的差額。

對於嚴重的「疊券」損失，金融業高層坦言，債券投資人原本等著聯準會啟動降息，結果華許主持完第一次決策會議後希望落空，「今年不要說降息，沒升息就偷笑了」，因此很多億級富豪趕向銀行「補錢」，就是要補擔保品的價值下跌，而由於疊券效應，因此原本的借款利率百分之二，因為疊券二、三層之故，實際利率可能是百分之六或更高。

業界人士說，如今引爆的「贖回潮」除了逃命之外，也有高資產族眼看債券慘賠、台股卻大好，只好忍痛贖回，把資金移轉到台股，看能否設法賺回來。

金融圈人士說，以往要補錢的投資人，都是因應證券的「融資擔保追繳令」，這次卻是輪到債券投資人。銀行財管主管指出，即使買的是蘋果、Google這些績優ＡＩ概念股公司的債券，仍不敵公債殖利率上揚導致優質公司債價跌的壓力，不堪虧損的投資人乾脆停損贖回。