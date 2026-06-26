查利害關係人踩紅線 金管會金檢國泰投信

國泰世華銀董事長郭明鑑在外兼任董事引發利害關係人交易爭議，國泰投信昨天表示，針對旗下八檔基金補償作業，將於廿九日撥付至銷售機構及受益人帳戶，補償金總計四點九億元，受益人人數約五萬零五百人。若加計先前全權委託帳戶四點五四億元補償金，這起違規投資補償金額已達九點四四億元。

事件起因於郭明鑑原本擔任國泰投信董事，並兼任世芯｜ＫＹ獨董，世芯成為國泰投信利害關係公司。不過，國泰投信旗下全委帳戶及部分基金涉及買賣世芯股票，引發違反利害關係人交易限制疑慮。

金管會昨天也證實，檢查局已派員赴國泰投信金檢，檢查重點包括利害關係人控管機制是否落實、董事兼職等申報作業是否確實執行，而後續檢查範圍不排除視情況擴大。

針對郭明鑑兼職過多一事，銀行局副局長張嘉魁說，對於如何判定兼職已妨礙董事長職責的履行，會看整體經營的狀況及公司治理的情況，治理面要看銀行董事會對郭明鑑績效和整體帶領銀行表現。

國泰金控前副董事長蔡鎮宇昨以國泰金股東名義發聲明，質疑郭明鑑兼職數量已影響擔任銀行董事長的適合性與妥適性；此外，他也點名國泰金獨董王儷玲、吳當傑分別曾任金管會代理主委、副主委，卻對郭明鑑大量兼職「視而不見」，是否有失職疑慮，甚至金管會是否會因此對國泰金輕輕放下？他希望國泰金能立即修正偏差，讓股東與客戶安心。