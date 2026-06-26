鴻溝擴大 AI熱潮加劇台、韓K型分化

台灣與南韓坐擁少數幾家生產人工智慧（ＡＩ）晶片的企業，全球對ＡＩ的需求引爆多年未見的榮景。然而，這波ＡＩ熱潮掩蓋了黯淡的一面。儘管政府多次進場支撐匯率，南韓與台灣貨幣依然疲弱；半導體以外產業正艱難應對能源價格與關稅衝擊造成的動盪環境，家庭債務與房價也持續攀升。

紐約時報報導，台韓經濟高速成長主要來自高度專業化的半導體產業，僅聘用極少數人口，其餘民眾則設法分一杯羹。隨著出口屢創新高、股市大漲，淘金熱持續升溫，不少高齡民眾將畢生積蓄投入半導體股；年輕人則在社群媒體質疑工作的意義，認為靠股票交易就能賺到更多錢。投資人爭相買進晶片股，希望在ＡＩ熱潮分一杯羹，進一步放大市場波動。

經濟學家將此現象稱為「Ｋ型」分化，也就是部分產業與社經族群蓬勃發展，其他則停滯甚至落後。自新冠疫情以來，這種分化，包括美國在內的全球各地持續擴大，ＡＩ熱潮恐使差距進一步加深。

然而，幾乎沒有任何地方比台灣與南韓更能凸顯這種分化。三星電子、ＳＫ海力士及台積電等企業獲利創新高，但許多其他產業深陷困境。

南韓政府資助的智庫「對外經濟政策研究院」（ＫＩＥＰ）執行董事尹相夏（譯音）指出，半導體占南韓出口比重極高，整體數據看起來十分亮眼，但這些數據掩蓋了日益擴大的產業落差；石化、鋼鐵、電池及汽車零組件等非半導體出口，正受需求疲弱及中國激烈競爭拖累。

尹相夏說，對ＡＩ產業以外的勞工而言，「真實感受可能是生活成本上升但實質薪資停滯」。

許多南韓民眾開始透過股市分享ＡＩ紅利，熱潮也延伸至台灣。晶片熱潮推升台灣成為全球成長最快的經濟體之一。去年第四季經濟成長率接近百分之十三，今年第一季更接近百分之十五。台灣五月超越印度，成為全球第五大股票市場。台積電占台灣加權股價指數市值超過百分之四十，公司市值逼近兩兆美元。

不過，中央大學經濟研究中心執行長吳大任表示，這並未轉化為更普遍的薪資成長。他指出，台灣大多數勞工並非從事科技業，只有少數高收入者有能力儲蓄與投資，多數人無力做到；台灣經濟成長成果主要流向富人，例如台積電股東，「但一般人薪資沒增加多少」。

ＡＩ紅利究竟該由誰分享，已成為南韓政壇及勞資爭議焦點。在三星勞資雙方達成協議前，南韓總統李在明的秘書室政策室長金容範提議，利用ＡＩ相關企業繳納的稅收，作為所謂「國民紅利」的財源。他表示，將部分利潤分配給勞工，不應只是單純的財富重分配，而是「維持整體制度穩定必須付出的成本」。