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台經院報告 製造業看景氣 審慎觀望

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

台經院昨（25）日發布最新景氣動向調查報告指出，美伊近期已簽署諒解備忘錄，海灣地區能源產能恢復仍需時間，使製造業者對未來半年景氣展望多持審慎觀望態度，但看好比例仍高於看壞比例。

調查指出，5月製造業營業氣候測驗點為99.58點，較4月修正後之96.92點增加2.66點。製造業測驗點已連續二個月上揚，並升至2024年6月以來新高水準。

針對外界關切資通訊及AI景氣，台經院分析，電子機械業方面，受惠於我國半導體廠商持續擴充高階製程產能，在AI算力需求強勁帶動下，先進製程、先進封裝及高階測試產能利用率可望維持高檔。

台經院指出，傳統型DRAM市場供給仍相對吃緊，有助提升國內DRAM業者營運表現，加上部分終端應用需求逐步回溫，將進一步提高半導體產業訂單能見度。整體而言，電子機械業對未來半年景氣展望偏向審慎樂觀，約有三成以上業者看好未來景氣表現，另有六成業者認為景氣將維持持平。

至於傳產部分，台經院指出，隨著荷莫茲海峽預期將恢復通航，國際油價可望回落，輕油等石化原料供應壓力逐步緩解，有助降低生產成本並改善供應鏈運作，加上第3季進入塑化產品傳統旺季，下游補庫需求可望帶動部分產品出貨回升，因此部分業者對後市抱持樂觀看法。

然而，印度及中國等主要市場需求仍顯疲弱，客戶採購態度保守，加上中國低價石化、塑膠及人造纖維產品持續擴大外銷，壓抑產品價格及獲利空間，使部分業者對未來景氣持較為保守的態度。整體而言，化學工業廠商對未來半年景氣看法分歧，約有近三成業者看好景氣表現，近四成業者則認為景氣仍有下行壓力。

製造業 台經院 半導體

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