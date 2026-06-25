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韌性整備需貼近真實情境 賴總統四點裁示

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
賴清德總統。圖／聯合報系資料照
賴清德總統。圖／聯合報系資料照

賴清德總統25日主持總統府全社會防衛韌性委員會第八次會議。他表示，國家安全的防線，不僅止於軍事與海巡的前線，而是延伸至每一個港口、每一座關鍵基礎設施，以及每一項民生物資的穩定運補。因此，韌性整備必須更具體、更細膩，也更貼近真實的情境。

賴總統指出，今天對於「灰色地帶侵擾」和「高強度海上脅迫」進行桌上推演，並針對各環節，進行深入討論。今天演習狀況有特殊情境的想定，後續必然是演習會更全面性。

他請國安會、內政部參考顧問霍守業的意見，把演習中各單位的報告的措施具體化，並且參考各位委員的寶貴意見，逐次修訂形成SOP，以後作為演練參考。

賴總統也提出四點裁示：

第一，請國安會、國防部、海委會持續強化海空域情資整合以及即時通報機制，提升針對異常活動的預警能力，確保第一時間掌握情勢發展。

第二，請交通部、海委會等機關協同國防部，持續精進與國內外商貨船的通報聯繫機制，強化海上執法能量，落實必要的驅離措施，並完善航線規劃、無人機偵搜及戒護安全機制，來提升海域監控與應變能力。

同時也要確保港口停泊、陸上裝卸及船舶進出作業順暢運行，完善跨部會應變協調與海上航運安全維持，強化能源及關鍵民生物資的運補與供應韌性，讓重要港口及關鍵航道，能夠安全與暢通。

第三，請經濟部、農業部、衛福部，針對能源與重要民生物資，持續盤點存量、追蹤供需、律定優先順序，並驗證外購物資程序。同時，請交通部、內政部、財政部強化港口設施、物資接收轉運作業、加速通關流程，以及維持港區秩序。

另外，請海委會、海巡署及內政部警政署加強無人機運用縱深，協助海、陸運交通管制與戒護等整備，讓國家的關鍵系統，在任何情境下都能維持基本運作。

第四，請各部會強化跨部會的危機決策與訊息發布機制，也要強化國際戰略溝通，要確保對外說明一致、即時、透明，避免資訊落差，造成社會不必要的疑慮。

賴總統重申，國家有韌性，社會就越安定，平時有準備，台灣就越安全。未來中央與地方協力、政府也會與民間合作，提供社會與人民共同參與，不斷強化國家的整體韌性，台灣就能有更強大的力量，來因應各種挑戰，繼續穩健前行。

演習 賴清德 國安會

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