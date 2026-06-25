賴總統：台灣響應G7落實集體防禦、責任分擔

賴清德總統25日主持總統府全社會防衛韌性委員會第8次會議。他表示，台灣會響應G7呼籲，並落實「集體防禦、責任分擔」，持續與理念相近國家密切合作，肩並肩發揮嚇阻力量，共同維護印太的和平穩定。

賴總統表示，今天上午，全社會防衛韌性委員會針對「灰色地帶侵擾」和「高強度海上脅迫」，進行了桌上推演。 這幾年來，中國對日本、台灣、菲律賓等周邊國家的灰色地帶侵擾、威脅及滲透，已經造成印太國家和國際社會的不安。

他提到，尤其近期中國對東海、南海和台海周邊海域，進行以執法、巡查或掃測為名的海上行動，這些已經不再只是單純的技術性活動，而是假借執法之名，遂行擴張之實，破壞了印太區域的安全及和平穩定的現狀，也破壞了以規則為基礎的國際秩序。

賴總統指出，上周「七大工業國集團」（G7）領袖峰會的聯合聲明，明確指出建立一個基於法治、自由及開放印太地區的重要性，並且重申堅決反對任何以武力或脅迫等手段，單方面改變東海、南海，以及台海現狀。

他重申，從中國威權擴張的種種行徑，清楚可見，中國才是改變台海現狀，以及印太區域和平穩定的破壞者。台灣提升自我防衛能力、維護和平穩定現狀、守護民主自由的生活方式，這些作為絕對不是挑釁。

面對中國的各種行動，他感謝國軍，以及海巡弟兄姊妹，在第一線積極應處，守護國家安全。維護國家的主權和安全，不是單一的國防議題，而是整個社會的共同責任。現代安全的挑戰，也往往不是單一事件，而是長期、複合且跨領域的壓力測試。

賴總統指出，一個具備強大防衛韌性的國家，需要穩定運作的行政體系，以及能夠在危機中維持秩序與信心的社會結構。

他說，政府推動全社會防衛韌性工作，不斷強調「有準備、更安全」的重要性，此次桌上推演，再次透過跨部會、跨領域的合作、研討與驗證，來檢視國家面對複合式風險，以及威脅的整體應變能力，持續提升台灣的安全與防衛韌性。