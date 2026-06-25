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凝聚同島一命韌性聯防、啟動高溫跨部會調適 環境部召開地方首長會議

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
環境部25日召開全國環保局長會議，由部長彭啓明親自主持。環境部／提供
環境部25日召開全國環保局長會議，由部長彭啓明親自主持。環境部／提供

面對今年可能發展為強聖嬰年、全球極端高溫頻創新高的雙重挑戰，環境部25日召開全國環保局長會議，由部長彭啓明親自主持，邀集各地方環保局長共同研商防災韌性與氣候調適策略。彭啓明於會中強調，極端氣候已成新常態，中央與地方必須以「同島一命」的精神強化跨區域聯防，並宣示今年底前將以「40°C極端高溫」為假設情境，全面啟動跨部會調適演練，建立台灣面對極端氣候的新治理能力。

今年六月歐洲、美國、中東已提前出現破紀錄高溫，顯示高溫不再只是天氣現象，而是攸關公共衛生、能源、交通與弱勢照顧的治理課題。為因應極端氣候下豪雨、颱風與高溫可能造成的災害與廢棄物處理壓力，環境部已要求環境管理署與各地方政府持續強化防救災、災後復原及廢棄物處理的聯防演練，做到「平時有準備、災時有能力、事後能快速恢復」。

針對近期備受關注的廢清法修訂新增的「焚化設施區域調度」機制，彭啓明表示，制度建立仍需時間，但更重要的是先建立「同島一命」的共識——若有縣市仍有去化能量，應主動協助有需要的地方。「救災沒有縣市界線，環境治理更不應有彼此之分」，唯有相互支援，才能打造真正具韌性的台灣。

彭啓明進一步宣布，過去高溫情境演練多以38°C為模擬基準，但面對逐年升溫趨勢已不敷需求。因此要求今年夏天改以「40°C極端高溫」作為新的演練情境，全面啟動跨部會調適工作。此舉將是台灣首次以40°C情境建立跨領域治理能力，涵蓋公共衛生、醫療、能源、交通、校園、都市設計、勞工安全及弱勢照顧等面向，環境部並誠摯邀請各地方政府共同參與。此外，國土綠蔭、氣候調適地方討論諮詢會議工作將開始從下周在嘉義召開，未來各縣市都將逐一辦理，各縣市永續長及所有關心團體或企業都歡迎參加，建構在地公私協力團隊。

會議中，亦回顧本月立法院三讀通過《循環經濟促進法》及《廢棄物清理法》修正案（合稱「循環雙法」）的重要里程碑，台灣環境治理將從「末端管理」走向「源頭管理」。彭啓明表示，法案通過是工作的開始而非結束，後續仍有上百項子法與配套制度待中央與地方共同完成，環境部將持續檢討組織、人力與資源配置，做地方最堅實的後盾，也期待地方能夠同步轉型。

在透明與公信力方面，環境部預計今年底完成「反漂綠指引」，並將持續與金融監督管理委員會合作，因應歐盟永續規範調整趨勢，協調盤查制度、建立範疇三碳排放係數，降低企業重複投入成本，提升我國永續資訊的一致性與可信度。

目前社會熟知的幾大主流媒體縣市施政評比（如縣市星級評審），近期主動與環境部聯繫，希望能納入更具科學數據的環境保護評估指標。環境部對此表示樂觀其成並將積極配合提供，彭啓明強調，照許多評審機構之期待，環境保護是每一個地方縣市高度關注之議題，「未來縣市環保團隊的努力與績效，將會與各縣市首長的施政滿意度進行高度連結」。這不僅是對地方環保同仁專業作為的最高肯定，更是推動地方首長看見、並更加投入環境保護政策的最佳契機。

彭啓明於會議總結時表示，循環讓資源更永續、韌性讓城市更安全、透明讓治理更值得信任、調適讓台灣更有能力面對未來，四者看似不同，卻指向同一目標。環境治理是中央、地方與公私部門共同完成的長期工程，環境部將持續與地方攜手，讓台灣成為更乾淨、更安全、更永續的家園。

高溫 環境部 極端氣候

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