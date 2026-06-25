經長：TEEMA海外園區首選波蘭 拚年底進軍美墨

台灣電電公會（TEEMA）海外科學園區將落腳波蘭米恩基尼亞（Miękinia）。經濟部長龔明鑫今天表示，TEEMA海外園區首重於在地市場、產業鏈結合，預期未來波蘭園區將聚焦AI應用、電動車供應鏈合作，此外TEEMA也針對美國、墨西哥評估設點，他期盼今年底前定案。

經濟部長龔明鑫今天主持業務會報前受訪指出，經濟部已於今年5月與電電公會簽署合作備忘錄（MOU），共同推動海外科學園區計畫，目前進展還算順利，其中在波蘭的據點也已正式宣布。

他表示，此一布局為台灣「立足台灣、布局全球、行銷全世界」策略的重要一環。相較過去在中國、東南亞等地以代工製造為主的海外設廠模式，此次TEEMA海外園區更強調與在地市場及企業的連結，不僅是生產基地，也將深化與當地產業合作與應用落地，對於產業能量延伸具有新意義。

龔明鑫進一步指出，波蘭園區除規劃與AI算力相關應用外，也包含電動車產業鏈整合，台灣供應鏈將有機會進入園區，與波蘭當地汽車品牌與供應商合作，進一步拓展至歐洲市場。

至於波蘭以外布局，龔明鑫指出，依照電電公會目前評估觀察，進展較快的區域包括墨西哥與美國，期盼相關地點於今年底前逐步確定。

此外，富崴能源因承攬台電離岸風電二期計畫陷入財務困境，連帶母公司森崴淨值轉為負數下市，媒體關注富崴與台電是否解約，以及森崴能源旗下又德風場的開發進度。

龔明鑫表示，所有開發商與台電之間的合作都必須依照行政契約辦理，「有合約在的話，就按照合約來處理」。他並強調，相關專案仍以工程推進為目標，若天候允許，盼年底前完成31支風機架設、明年上半年可以併網。

至於又德風場後續發展，龔明鑫表示，目前主管機關能源署與森崴有非正式接觸，能源署希望按照行政契約條款處理。

近期國際股市因市場傳出AI與半導體類股評價過高而掀起震盪，並引起投資人下修估值的疑慮。龔明鑫表示，股市漲跌受多重因素影響，但最終仍須回歸基本面。觀察AI產業發展，目前基本面仍穩健，且成長動能快速，因此就基本面來看還是沒問題的。