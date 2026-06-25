城鄉特色對接海內外通路 經部媒合會創逾3000萬商機

為協助台灣城鄉特色業者拓展國內外通路、行銷OTOP城鄉厚禮（OneTown One Product，一鄉鎮一特產）品牌，經濟部中小及新創企業署今天表示，23日舉辦通路媒合會，集結11家國內外通路商與35家城鄉特色業者進行商洽，單日促成逾新台幣3000萬元商機。

中企署透過新聞稿指出，掌握台北國際食品展國際買主來台契機，這次媒合會買主來自美國、荷蘭、新加坡、菲律賓、馬來西亞、香港及澳洲等地，通路型態涵蓋連鎖超市、百貨商場、跨境電商及華人超市等，並結合全家便利商店及OTOP日月潭台灣地方特色產品館等國內通路資源，協助OTOP特色產品一次對接多國市場需求。

中企署表示，為提升媒合效率，媒合會採業者一對多國買主簡報方式進行，搭配試吃體驗與專人解說，協助買家快速掌握產品特色與市場潛力；台東紅烏龍的風味特色，以及金門食品業者「囍拌麵」的創新包裝設計，均吸引國際買主高度關注與洽談。

媒合會共有35家業者參與，產品類別涵蓋茶葉茶飲、糕餅烘焙、糖果零食、米麵製品、水產加工、醬料調味、農產加工、即食養生及美妝織品等9大類，呈現台灣城鄉產業多元面貌。業者反映，透過直接與買主互動，有助掌握海外市場需求並加速產品調整。

其中，主打台灣意象設計的機能織品業者上比實業，透過小批量客製化生產優勢，推出涼感巾、保冷袋等商品，獲得多家通路商詢問，展現城鄉特色產品外銷潛力。

中企署表示，將延續媒合會拓銷動能，預計7月15日至17日，率領具國際接單潛力的特色品牌前往日本東京參與「2026日本台灣形象展」，並於展場設置「OTOP城鄉厚禮」館，以文化工藝、創意生活、機能織品及台灣風味4大主軸推廣地方特色產品，持續深化國際市場布局。