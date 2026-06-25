政院：無人機載具特別預算仍受立院監督 盼加速審議

行政院日前提出《國防自主無人載具採購特別條例》草案，規劃以新台幣2,100億元特別預算採購逾21萬架無人機及自殺式無人艇，引發朝野對預算編列方式與審議機制討論。對此，行政院25日強調，相關草案與條例送至立法院後，將全面接受公開監督，特別預算並非外界所稱「不受監督」。

行政院發言人李慧芝於院會後記者會指出，今年度中央政府總預算至今已送立法院審議達301天仍未完成，適逢颱風季來臨，防災及救災相關經費與資源更需及時到位，以確保人民生命財產安全，呼籲立法院盡速完成總預算審議。

針對無人載具特別條例，李慧芝表示，國防建設不容空窗期，為因應不對稱作戰需求，並推動國防自主及非紅供應鏈布局，國防部提出2,100億元特別條例具高度急迫性與必要性，需透過特別條例及特別預算方式集中資源，加速無人載具產業發展，強化國內產製與維修能量。

她指出，無人機產業發展已為國際趨勢，亦具朝野共識，部分在野黨立委亦提出相關提案，顯示產業發展方向具一定共識，呼籲各界充分理解其政策急迫性。

李慧芝並強調，國防部將持續與朝野立委溝通協調，加速推動特別條例審議進程。

針對外界質疑特別預算監督機制，李慧芝回應，相關草案及條例送交立法院後，均須經國會審議並接受社會公開監督。她並以先前三讀通過之國防相關特別條例為例指出，立法院審查過程中亦曾刪減無人機商購及委製項目，顯示特別預算仍受實質監督機制約束。

她強調，透過特別預算推動無人載具戰力建構，有助於加速國防能力發展，同時提供產業穩定預期，促進研發與生產投入。