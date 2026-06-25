完善育兒職場環境 政院通過《公教人員保險法》修正草案

為讓軍公教同仁及勞工朋友擁有一致的職場友善環境，行政院會25日通過行政院人事行政總處簽陳考試院所擬「公教人員保險法」部分條文修正草案，將由行政院與考試院會銜送請立法院審議。

行政院長卓榮泰再次感謝考試院協助，在最短時間內函送本院會銜。因應「台灣人口對策新戰略」的18項家庭支持措施，規劃讓軍公教同仁及勞工朋友擁有一致的職場友善環境，包括升級為0到6歲的「育兒假」，以及升級為「6+3」的育兒留停津貼，當雙親都請滿6個月後，可再額外各請領3個月，雙親合計最多可請領18個月的育兒留停津貼。送請立法院審議後，請人事總處會同考試院、銓敘部與立法院朝野各黨團溝通，盡速完成修法程序。

修法重點包括，配合「性別平等工作法」部分條文修正草案，將育「嬰」留職停薪名稱修正為育「嬰（兒）」留職停薪；其次，延長育嬰（兒）留職停薪津貼期間至該子女滿7歲止，並增訂被保險人與配偶撫育同一子女且均領滿6個月育嬰（兒）留職停薪津貼時，於育嬰（兒）留職停薪期間，得各再請領3個月，最長可領9個月育嬰（兒）留職停薪津貼，同時針對育嬰（兒）留職停薪津貼金額低於以法定最低工資為投保俸（薪）額計得之金額者，增訂補足差額之規定。