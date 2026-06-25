公務員加給調整將拍板 人事總處：綜合評估中、力拚盡速提出方案

以往民眾如果在股市裡有賺錢，就會把錢移往不動產，現在這樣的邏輯是不是被打破了？此外，現在很多新的建案都是和政府的都更案或是BOT案合作用地上權的方式開發，但是銀行的貸款依然是一個挑戰，本集節目特別邀請住商不動產企研室執行總監徐佳馨來分享她的觀察與看法。

2026-06-25 12:30