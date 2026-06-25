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公務員加給調整將拍板 人事總處：綜合評估中、力拚盡速提出方案

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

針對公務人員專業加給表進度，行政院人事總處25日表示，公務人員專業加給涉及各類職務與專業類別，範圍廣泛，現階段仍在整體評估作業中，將加速相關程序，盡快完成方案研擬。

行政院人事長蘇俊榮先前曾於立法院表示，將於6月底前提出公務人員專業加給表大幅調整方案，並送交行政院審議。外界關心相關進展，對此，人事總處人事福利處專門委員林志育表示，公務人員專業加給涉及各類職務與專業類別，範圍廣泛，現階段仍在整體評估作業中，將加速相關程序，盡快完成方案研擬。

針對是否可於6月底前拍板定案，林志育指出，明年度軍公教待遇調整正依既有機制辦理，人事總處將綜合考量經濟成長率、國民所得、消費者物價指數、民間薪資水準及政府財政狀況等指標，並配合中央政府總預算編列期程審慎研議。

他並表示，公務人員專業加給調整亦將納入整體通盤檢討，後續將依作業進度加快處理，若相關方案完成評估，將盡速提報行政院審議。

至於外界關注軍公教待遇審議委員會是否已召開，以及調整方案是否已送交行政院，人事總處說明，相關案件依既有審議機制辦理，待待遇審議委員會完成審議程序後，將依程序提報行政院，並適時對外說明進度。

公務員 行政院 立法院

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