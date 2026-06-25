快訊

蔡鎮宇發聲明…指責郭明鑑「兼職太多」 未專注銀行本業經營

內湖暴雨淹水！三總美食街天花板漏水 民眾：在室內感受颱風天

Gmail帳號太中二怎麼修改？教你3步驟換掉Google ID名稱、還有次數限制

聽新聞
0:00 / 0:00

AI 供應鏈＋消費升級 帶動新興市場經濟體持續轉型

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

新興市場今非昔比。富蘭克林坦伯頓新興國家基金經理人賽加爾（Chetan Sehgal）分析，AI與多重主題，正在形塑新興市場的投資格局。

賽加爾指出，短期內美元可能因中東局勢的避險需求而出現資金流入，但資產配置持續轉向「非美元資產」，新興市場成資金新目的地。新興市場結構性改善與全球經濟地位提升，均促使資金持續轉向新興國家等非美元資產。

賽加爾表示，新興國家政府數十年來進行的多項結構性改革效應正在顯現，包括人口結構優勢挹注消費題材、日新月異的科技發展與金融、消費產業結合，更創造新經濟領域豐沛的投資機會。

賽加爾分析，新興市場占據AI相關供應鏈的全球領導地位、科技與數位化進程、消費升級與醫療保健產業的成長等具高度成長潛力的長期主題，加上部分新興市場的評價水準仍具吸引力，共同支撐新興股市審慎樂觀的投資展望。

富蘭克林投顧表示，新興市場至2030年對全球經濟成長的貢獻可望上探約75%，但多數投資組合長期對新興市場呈現明顯減碼配置，預期當資產配置開始重新調整時，新興市場資產將成為最主要受益者。

新興市場 中東 基金

延伸閱讀

新興美元債 三多護體 今年來平均漲逾2.9%

北亞 AI 鏈 題材未轉弱 相關企業獲利將成長可伺機布局

新興投等債標的 穩健

AI基建熱潮延續 亞太科技與低軌衛星成關注焦點

相關新聞

政院：無人機載具特別預算仍受立院監督 盼加速審議

行政院日前提出《國防自主無人載具採購特別條例》草案，規劃以新台幣2,100億元特別預算採購逾21萬架無人機及自殺式無人艇，引發朝野對預算編列方式與審議機制討論。對此，行政院25日強調，相關草案與條例送至立法院後，將全面接受公開監督，特別預算並非外界所稱「不受監督」。

卓榮泰：梅雨農損逾1.3億元 萬里溪新生堰塞湖啟動緊急應變

行政院長卓榮泰25日於行政院會聽取農業部「米克拉颱風動態、0608豪雨農業災損救助及堰塞湖監測與處置情形」報告後指出，截至6月23日止，前波梅雨及強降雨已造成全國農業損失達1億3,046萬元，農業部已針對多縣市農損公告天然災害現金救助及低利貸款作物，並要求簡化申報程序，加速協助農民復耕復建。

韓國瑜率跨黨派訪美 裴洛西親自接見

立法院長韓國瑜24日在駐美國代表處俞大㵢大使等人陪同下，率跨黨派代表團與美國國會進行雙邊交流。在歡迎酒會之中，共有33名國會議員共襄盛舉，眾院榮譽議長裴洛西（Nancy Pelosi, D-CA）也親自出面接待，彰顯美國國會跨黨派對台灣的支持與重視。

完善育兒職場環境 政院通過《公教人員保險法》修正草案

為讓軍公教同仁及勞工朋友擁有一致的職場友善環境，行政院會25日通過行政院人事行政總處簽陳考試院所擬「公教人員保險法」部分條文修正草案，將由行政院與考試院會銜送請立法院審議。

賴總統：總預算若如期通過 台灣經濟表現會更好

賴清德總統25日出席「集集線全線通車典禮」。他說，希望朝野立委共同支持，讓2026年度中央政府總預算案盡速完成審議並通過。尤其台灣正值梅雨季，如果發生災害，而中央政府總預算尚未通過，將影響政府救災工作的推動。總預算若如期通過，台灣的經濟表現會更好。

公務員加給調整將拍板 人事總處：綜合評估中、力拚盡速提出方案

針對公務人員專業加給表進度，行政院人事總處25日表示，公務人員專業加給涉及各類職務與專業類別，範圍廣泛，現階段仍在整體評估作業中，將加速相關程序，盡快完成方案研擬。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。