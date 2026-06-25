AI浪潮重塑供應鏈 童振源：台灣可望蟬聯新加坡最大貿易夥伴

駐泰國代表童振源指出，在人工智慧（AI）革命席捲全球、半導體產業進入新一輪成長周期之際，台灣與新加坡的經貿關係正寫下新的里程碑。繼2025年首度超越中國、躍居新加坡最大貿易夥伴後，2026年前5個月台星雙邊貿易額再創歷史同期新高，台灣極有可能連續第二年穩居新加坡第一大貿易夥伴地位。

童振源表示，這項變化不僅代表雙邊貿易規模的擴大，更反映全球科技產業鏈重組下，台灣與新加坡在半導體、AI伺服器及資料中心等關鍵領域的合作日益深化。從過去以製造與轉口為主的經貿往來，逐步發展成支撐亞洲高科技產業運作的重要合作軸線。

在AI應用需求爆發、雲端運算與資料中心建設持續擴張，以及半導體景氣回升等因素帶動下，2026年1月至5月台星雙邊貿易額達1,274億星幣（約982億美元），較去年同期671億星幣大幅成長90%，增幅高居新加坡前五大貿易夥伴之首。同期，中國與馬來西亞僅分別成長13.9%及13.5%，美國成長7.3%，香港成長29%，均遠不及台灣的表現。

童振源指出，事實上，台灣2025年已首度成為新加坡最大貿易夥伴。當年雙邊貿易總額達1,703億星幣，較前一年成長46%，不僅超越中國的1,629億星幣，也高於馬來西亞的1,450億星幣及美國的1,392億星幣。今年前五個月，台星貿易額已達去年全年總額的四分之三，並較排名第二的中國高出約554億星幣，領先幅度達77%，顯示雙邊經貿合作仍處於快速擴張階段。

2026年5月，新加坡對台非石油國內出口達14億星幣，年增率高達135.2%，遠高於美國的80.9%、南韓的67.2%及中國的31%。其中電子產品出口更暴增218.6%，成為推升整體出口成長的主要動能。高效能運算、先進晶片與AI伺服器需求激增，加上全球半導體供應鏈重組，是帶動新加坡與台灣貨品貿易快速成長的重要因素。

從產業分工來看，台灣掌握全球最先進的晶圓製造、IC設計與AI伺服器生產能力；新加坡則擁有完整的半導體設備、材料、封測、物流及區域營運中心體系。兩地在產業鏈上的高度互補，使全球科技投資熱潮直接轉化為雙邊貿易動能。

2026年前5個月，新加坡對台出口總額達531億星幣，其中國內出口98億星幣，年增55.6%；轉口出口則達433億星幣，較去年同期大幅成長116%，遠高於對中國的20%、美國的18%及馬來西亞的13%。

童振源表示，尤其值得注意的是，轉口出口占新加坡對台出口總額高達81.6%。這代表大量來自美國、日本、歐洲及東南亞的半導體設備、電子零組件與高科技產品，透過新加坡的物流與供應鏈管理體系流向台灣，支援先進晶片與AI硬體生產。

另一方面，新加坡自台灣進口達744億星幣，較去年同期增加82%，增幅同樣遠高於自中國、美國及馬來西亞的進口成長率。這意味著新加坡不僅是全球高科技產品輸往台灣的重要中轉站，也愈來愈依賴台灣供應半導體、電子零組件及AI相關設備。

童振源指出，從整體貿易結構觀察，台灣已不只是新加坡最大的貿易夥伴，更逐漸成為其高科技供應鏈的重要支柱。

2026年前五個月，台星雙邊貿易額占新加坡前五大貿易夥伴貿易總額約三分之一。換言之，在新加坡最重要的五大貿易夥伴中，每3元貿易額便有超過1元來自台灣。這種情況過去從未出現，反映全球科技產業版圖正在重新調整。

今年前五個月，台星雙邊貿易較去年同期增加約604億星幣，其中新加坡自台灣進口增加336億星幣，占新增貿易額超過一半；對台轉口出口增加233億星幣，占新增貿易額近四成。由此可見，台灣既是新加坡重要的進口來源，也是其最重要的高科技產品轉口市場之一。

從供應鏈角度觀察，台灣負責全球最先進晶片與AI伺服器生產，新加坡則扮演東南亞物流、金融、資料中心與供應鏈管理中心角色。兩地企業在晶片製造、先進封裝、設備供應與區域營運等環節形成高度互補且緊密連結的合作網絡。

童振源預期，展望未來，隨著輝達（NVIDIA）、超微（AMD）、微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）及Google等科技巨頭持續擴大AI基礎設施投資，全球對高效能運算晶片、AI伺服器及資料中心設備的需求仍將持續攀升。

新加坡憑藉東南亞資料中心樞紐及跨國企業區域總部聚集優勢，台灣則擁有全球最完整的半導體與AI硬體製造能力，雙方在AI伺服器、先進晶片、先進封裝、資料中心設備及智慧製造等領域仍有廣闊合作空間。

童振源認為，台灣可望連續2年成為新加坡最大貿易夥伴，並非短期景氣循環下的偶然現象，而是全球科技供應鏈重組的結果。當新加坡成為東南亞AI基礎設施樞紐，而台灣持續扮演全球先進半導體與AI硬體製造中心之際，兩地正逐步形成亞洲AI產業鏈最具影響力的合作軸線之一。