財委會地方考察 立委籲挺政院版無人機條例

立法院財政委員會25日赴台南溪北考察校園建設預算執行情形，立委賴惠員等人前往新營國小及育德工業家事職業學校，了解校園設施改善需求及航空科技教育推動現況。她呼籲朝野共同支持行政院版《國防自主無人載具採購特別條例》。除了強化國防自主，更要推動產業升級、培養本土人才。

與會者包括教育部國民及學前教育署副署長許麗娟、行政院主計總處、審計部、台南市政府教育局，與台南市議員王宣貿、沈家鳳、李宗翰團隊。

賴惠員表示，育德工家提出的「多維度航空飛行教育計畫」，讓她看見溪北另一個值得期待的未來。近年無人飛行載具UAV已廣泛應用於智慧農業、物流配送、測繪巡檢、災害救援與國防安全，是快速成長的新興產業。

她指出，未來真正需要的人才，不只是會操作無人機，更是能理解飛行原理、整合科技、解決問題的人才。溪北未來絕對有能力結合嘉科、南科與柳營六甲機器人產業，發展無人機教育、研發、測試、維修及智慧農業應用，打造台灣重要的低空經濟產業聚落。

賴惠員再次呼籲朝野共同支持行政院版《國防自主無人載具採購特別條例》。除了強化國防自主，更要推動產業升級、培養本土人才。唯有透過政府長期、穩定且明確的投入，建立自主供應鏈，讓教育、產業與國防形成良性循環，才能讓更多像育德工家這樣的學校有資源、有設備培育無人機人才。

賴惠員表示，未來會繼續站在第一線，為溪北爭取更多教育資源，讓孩子有更安全的校園、更好的教育、更寬廣的未來；也會持續為無人機產業發展發聲，要求朝野共同支持正確的政策方向，讓溪北不只是農業重鎮，更成為台灣無人機產業發展的重要基地。