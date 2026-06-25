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新青安2.0要來了！貸款額度、利率、寬限期全面檢討 人頭戶查核加嚴

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
新青安2.0將檢討額度利率寬限期與貸款年限。（本報資料照片）
新青安2.0將檢討額度利率寬限期與貸款年限。（本報資料照片）

有關新青安2.0進度，財政部政務次長陳勇勝25日表示，目前外部提出相當多的意見，財政部也已經啟動多項防弊措施，而新青安3.0方案將於7月底到期，未來將會訂定更周延條件與監管方式調整，包括落實人頭戶查核、協助真正有購屋需求的青年、檢討貸款額度、寬限期、利率及貸款年限等內容，待方案完成後再提報行政院對外公布。

財政部長莊翠雲日前於立法院時提到，新青安第一階段將在7月31日完成，目前貸款額度最高是1,000萬元、最高是8成，過程中各界也提出相當多意見，因此規劃下階段方案時，會聽取各方意見，第一階段認為需檢討、修正的地方，會納入第2階段中，應該會在6月底提出新的完整方案。

對於相關進度，行政院發言人李慧芝表示，針對新青安2.0的部分財政部日前已對外說明外界提出的相關意見。有些問題在政策初期便已發生，當時財政部已即時檢討並增訂相關防弊措施。院長卓榮泰也已要求財政部未來應設定更周延的條件及貸款方式，重新思考青年居住正義的政策工具運用，避免相關問題持續存在，目前整體方案仍在規劃與研議中。

陳勇勝補充，新青安貸款自2010年開始推動，監察院調查的主要是過往制度存在的問題。近幾年在行政院指示下，財政部已推動多項防弊措施，包括：一人限貸一戶；禁止轉租或從事營利行為；強化資格審查及查核機制。

由於現行的新青安方案將於7月底到期，陳勇勝表示，未來將依照行政院指示，針對更周延的條件與監管方式進行調整，包括：落實人頭戶查核；協助真正有購屋需求的青年；檢討貸款額度、寬限期、利率及貸款年限等內容。目前相關方案仍在研擬中，待方案完成研議後，將提報行政院核定，再對外公布。

新青安 莊翠雲 財政部

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