勞動部多元陪伴照顧 服務面向更周全

許多家庭在面對突如其來的照顧需求，常因「外籍看護語言會通嗎？」、「服務夠專業嗎？」等疑慮而焦慮不安。勞動部勞動力發展署為滿足民眾臨時、短期、緊急的照顧需求，自2024年起與民間公益團體一同推動「多元陪伴照顧服務試辦計畫」。

其中，「財團法人台中市私立童庭社會福利慈善事業基金會」，便是透過評選成為該計畫試辦單位，藉由嚴謹的督導機制及定期的陪伴工作者專業教育訓練，使得提供給家庭之照顧服務品質得以受到保障。

勞發署舉例，台中有一位九旬的蘇奶奶因脊椎開刀急需照顧，面對突如其來的照顧空窗期，幸好接觸到「多元陪伴照顧服務試辦計畫」，才順利化解危機。蘇奶奶的女兒感動回憶，這1個多月從擔心無人陪伴，到體驗截然不同的高質量專業照顧，讓全家人在驚險中放下心中的焦慮不安。

考量蘇奶奶高齡及術後的虛弱狀態，女兒主要申請長時數的10至12小時服務，補足了外籍看護到任前的照顧空窗期。

值得一提的是，剛到任的外籍看護因不諳台語、照顧經驗不足使得蘇奶奶有些不適，此時童庭基金會的外籍陪伴工作者小優便主動擔任溝通橋樑，同時告知蘇奶奶的喜好與照護細節，讓剛到任的外籍看護能縮短磨合、順利交接。

此外，女兒亦感動地表示：「當童庭基金會督導首次到家訪視時，便親自指導照顧的省力技巧，並針對居家動線提出安全建議，同時也提供了許多政府長照資源的寶貴資訊，以及如何搭配使用等實務作法。

童庭基金會不只解決了出院照顧的燃眉之急，更用耐心與愛心，把未來的照顧途徑都設想好，真的非常感謝。」這些未計入收費的服務過程與細節，都讓家屬感受到有督導的專業團隊協助，是多麼令人安心。

勞動力發展署指出，該計畫至2026年5月底累計服務時數突破8萬小時，其中該案被照顧者使用的長時數服務占比58%，是申請案件中最多的樣態。在滿意度調查部分亦有92%使用者表示對此服務感到滿意。

勞動部強調，該計畫收費及服務項目於官網皆有完整揭露，時數可彈性選擇4小時、8小時、12小時至24小時服務。國人常缺乏12小時長數或夜間家庭照顧服務，本計畫正好可以適度補足人力。

目前全台共有13家公益團體提供多元陪伴照顧服務，若家庭有臨時或短期的陪伴照顧需求，歡迎搜尋「多元陪伴照顧服務網站」，或撥打免付費專線諮詢，將有專人服務。