聯準會何時降息？DWS 亞太區投資長：2027年中前估降兩次

近日全球市場表現震盪，DWS全球研究主管Johannes Mueller、亞太區投資長吳雙榮（Ivy Ng）25日特別來台進行市場交流，指出聯準會2026年仍將維持偏緊縮立場，明年年中前有望降息兩次，並須視通膨與能源價格變化而定。

亞太區投資長吳雙榮（Ivy Ng）表示，美國貨幣政策2026年預料仍將維持觀望態度，利率水準持續處於限制性區間，預估至2027年6月前仍有兩次、合計50個基點的降息空間，政策利率區間可望降至3%至3.25%，但實際降息時點可能延後，主要預期將集中於2027年。

吳雙榮指出，聯準會啟動降息仍須觀察兩大條件，包括關稅帶動的通膨壓力需逐步消退，以及能源價格走升不致明顯推升核心通膨，若相關因素未見明顯改善，貨幣政策短期內仍將偏向審慎。

吳雙榮分析，通膨預期方面，能源價格的波動仍是主導因素，預計今年美國通膨率約為3.2%，明年則有望回落至2.3%。若能源價格回落且未引發第二輪通膨效應，央行有望回歸中性立場；事實上，目前央行採取略偏緊縮的策略，旨在錨定通膨預期，避免重演2022年的經驗。