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經部收回特登工廠申請、未實際使用移工2,156名 7月1日起開放需求者申請

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

經濟部產業發展署於25日表示，為因應特定工廠業者移工需求，產業發展署將逾期未向勞動部申請的配額全數回收，回收名額共計2,156名，將於2026年7月1日再次開放申請，請符合資格之特定業者依限提出申請。

產業發展署說明，勞動部前於2023年提供6,000名移工配額供特定工廠申請，經產業發展署於2024年及2025年受理及審核後，已將全數配額核配完畢。業者拿到這些配額後，應向勞動部申請招募許可，但據統計資料顯示，先前取得配額的業者中，有近半數未向勞動部申請招募許可，換言之，部分業者多申請移工名額，但實際未用到這麼多名額。

產發署表示，考量上述配額尚未充分運用，產業發展署已於2026年1月23日修正發布「經濟部產業發展署審查特定工廠登記業者申請引進移工作業要點」，將認定函效期縮短為90天，以加速業者向勞動部申請招募許可，業者如未於效期內向勞動部提出招募許可申請，原核配名額將自動失效，並回流後重新開放予有實際需求的業者申請，以落實配額活用目標。

經濟部官員表示，這次回收2,156名移工，希望讓有需求的特登工廠申請。

產業發展署呼籲，這次受理時間為2026年7月1日至2026年8月31日止。由於認定函效期已縮短至90天，請近期有實際用人需求的特登業者務必把握期限，以掛號郵寄(郵戳為憑)至「經濟部工商輔導中心特登申請移工審查小組」（地址：540202南投市省府路4號）提出申請，取得認定函後，始得向勞動部辦理後續相關流程，如有相關疑問，請撥打服務專線0800-035-056，將有專人提供諮詢協助。

經濟部 勞動部 移工

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