AI 股重挫是警訊還是機會？企業獲利撐腰 台股仍是 AI 浪潮核心

市場對AI行情是否出現轉折的疑慮，「鉅亨買基金」認為，這次下跌主要反映科技股漲多後的獲利了結、財報公布前的觀望情緒，以及升息預期升溫帶來的短線干擾，而非基本面惡化。目前企業獲利預估仍持續上修，顯示AI帶動的成長趨勢並未改變，市場震盪反而為投資人提供重新布局優質台股基金的機會。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁表示，此波修正最早來自亞洲市場。韓國國會近期提出對股票及不動產未實現獲利課稅的構想，引發投資環境疑慮，資金快速撤離科技權值股。同時，隨著財報季即將到來，市場開始重新檢視過去兩年AI產業龐大資本支出是否能持續轉化為獲利成長。在獲利了結與財報觀望情緒交互影響下，過去漲幅較大的AI與半導體族群自然成為市場調節重心，但這並不代表AI產業的長期成長邏輯已經改變。

張榮仁指出，目前市場最值得關注的仍是企業獲利，而非短期股價波動。以那斯達克100指數為例，市場預估未來12個月每股盈餘仍有超過三成的成長空間，且分析師近三個月持續上修未來一年獲利預估，顯示全球AI龍頭企業的成長動能依舊強勁。另一方面，台灣（1711）作為全球AI供應鏈核心，從晶圓代工、AI伺服器到散熱與電源等產業，今年以來營收與獲利預期同樣持續上修。此次市場修正主要反映評價與情緒調整，而非企業獲利能力轉弱，只要獲利維持成長，多頭格局就仍具支撐。

對於市場擔憂的升息議題，張榮仁認為，投資人應區分流動性因素與基本面因素。近期市場預期聯準會可能延後降息甚至不排除再度升息，確實讓高估值成長股承受較大壓力。然而，升息影響更多來自資金成本與市場評價調整，而非直接改變AI需求趨勢。當前全球科技巨頭仍持續擴大資料中心、高效能運算及AI基礎建設投資，相關資本支出並未出現明顯縮減跡象，因此短線波動雖難以避免，但尚不足以改變AI產業的長期發展方向。

張榮仁表示，台灣正是本輪AI浪潮最直接的受惠者。隨著全球供應鏈重組及美國科技巨頭持續投入AI建設，台灣憑藉半導體、伺服器、散熱、電源及電子零組件等完整產業鏈，已成為全球AI硬體建設不可或缺的一環。2026年台灣出口維持強勁成長，其中電子及資訊通信產品占比持續攀升，反映AI需求依然旺盛。從歷史經驗來看，出口進入高成長階段時，往往伴隨企業獲利改善，也有助於支撐台股中長期表現。

張榮仁認為，投資人不必過度執著於預測市場短期高低點。現階段市場看到的仍是AI基礎建設帶來的需求成長，而未來隨著Agentic AI等新應用逐步落地，模型推理次數將大幅增加，可望進一步帶動算力、伺服器及相關供應鏈需求擴張。目前市場更像是漲多後的正常整理，而非多頭行情結束。對長期投資人而言，與其因短期波動而錯失機會，不如把握震盪拉回時分批布局受惠AI趨勢與企業獲利成長的台股及全球科技基金，持續參與下一階段成長契機。