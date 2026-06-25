CRIF 5,000大企業經營績效 台積首度奪下三冠王

2025年全球AI算力需求爆發，5,000大企業營收總額與稅後純益總額雙創歷史紀錄。備受全球矚目的台積電（2330）首次在營收、獲利及淨值排名首次拿下三冠王。

而緯穎（6669）在四項財務數據翻倍成長的綜合表現入列經營績效的「TOP5」前五名，更一舉進入服務業十強之林。

稅後純益前十大企業，由半導體龍頭台積電再度以1兆7,179億元創歷史新高，蟬聯獲利王已超過20年。第二名為鴻海（2317）1,894億元，第三名則為富邦金控（2881）1,210億元，第四名國泰金控（2882）1,076億元，第五名聯發科（2454）1,053億元，六至十名分別為中信金控（2891）、廣達電腦（2382）、台灣電力、長榮海運（2603）及富邦人壽。

CRIF 5,000大企業經營績效依據八項財務指標，包含營收淨額、純益率、營收成長率、稅後純益、淨值、資產、淨值報酬率和資產報酬率計算出綜合得分，彰顯企業經營整合實績，2025年前十名依序由鴻勁精密（7769）、台積電、信驊（5274）、緯穎、奇鋐科技（3017）、美商高盛亞洲證券、新桃電力、鈊象電子（3293）、漢唐集成（2404）及群益證券投資信託脫穎而出。