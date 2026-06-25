快訊

Uber Eats第三方支付平台爆漏洞…偽造假訂單詐千萬 主謀聲押禁見

鼓勵惠台 美國務院致函各州擴大與台交流

聽新聞
0:00 / 0:00

2026年台灣5,000大企業營運創雙高 獲利分歧情況嚴峻

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
CRIF中華徵信所「2026年版台灣大型企業排名TOP5000」最新調查結果顯示，2025年5,000大企業總體營運同步攀峰。 路透
CRIF中華徵信所「2026年版台灣大型企業排名TOP5000」最新調查結果顯示，2025年5,000大企業總體營運同步攀峰。 路透

CRIF中華徵信所「2026年版台灣大型企業排名TOP5000」最新調查結果顯示，2025年5,000大企業總體營運同步攀峰，營收總額達48兆5,012億元、稅後純益亦達5兆7,747億元雙創歷史新高，然企業獲利分歧加劇，虧損家數數據攀升至近十年最多，說明少數關鍵企業獲利、多數等待轉型壓力持續升高。

CRIF中華徵信所觀察，5,000大企業繼2024年再次刷新歷史紀錄，在營收成長率10.98％、稅後純益成長率11.01%的力道拉抬下，營收總額突破至48.5兆、稅後純益總額達5.7兆的新階段。

檢視金融業經營績效前十名，不僅高達九家由「證券及投信」囊括，綜合績效顯著優於傳統金控、銀行與人壽保險、且平均純益率高達51.91％，總體經濟擴張紅利外溢至資本市場獲利最為豐厚的核心受益產業。

不過，5,000大企業總體亮麗成績單的背後，企業獲利分歧情況嚴峻。首先，營收增加廠商家數2,611家相較上年度下降，同時平均營收成長率14.95%、平均資產報酬率4.28%、平均淨值報酬率7.74%等三個數據皆為近三年新低。進一步檢視5,000大企業2025年在營收獲利雙創記錄的績效下，虧損廠商家數卻上升到772家。

延伸閱讀

營收 淨值

延伸閱讀

CRIF：5000大企業營收獲利攀峰背後 虧損家數十年最高敲警鐘

5000大企業總營收首破48.5兆元 台積電登三冠王

台積電只排第二！5000大企業經營績效榜出爐 這家公司奪冠

基金十強 近一周打敗大盤

相關新聞

11家入榜全球超級電腦TOP500 專家：我算力已屬前段

國網中心建置的超級電腦「晶創26（Nano4）」在最新全球超級電腦TOP500榜單中排名第卅三名。國家實驗研究院國家高速網路與計算中心副主任姚志民表示，「晶創26（Nano4）」是目前國內最大最快的超級電腦；另一套「晶創25（Nano5）」也排名第一五五名，顯示台灣人工智慧（ＡＩ）算力已在國際排名中占有一席之地。

台灣11套進榜 Nano4穩居最強

全球超級電腦排行榜TOP500公布最新榜單，台灣共有十一套系統入榜，較前一期增加一套，總算力首次突破二一三ＰＦ（每秒執行千兆次浮點運算，簡稱ＰＦ），正式跨越兩百ＰＦ大關。

國網中心建置超級電腦 「晶創26」登全球Top500第33名

國網中心建置的超級電腦「晶創26（Nano 4）」在最新全球超級電腦Top500榜單中排名第33名。國家實驗研究院國家高速網路與計算中心副主任姚志民表示，「晶創26（Nano 4）」是目前國內最大、最快的超級電腦；另一套「晶創25（Nano 5）」也排名第155名，顯示台灣AI算力已在國際排名中占有一席之地。

陸AI模型獲評世界第1 並列美巨頭

中國人工智慧（ＡＩ）新創公司上周推出表現堪比美國頂尖ＡＩ服務的大型語言模型，發展之快超越外界預期，再次掀起華府與矽谷對美中ＡＩ競爭態勢的激烈討論。

陸「靈晟」奪全球超級電腦榜首 超越美國

最新全球超級電腦TOP500榜單出爐，位於大陸國家超級計算深圳中心、採用大陸國產晶片的「靈晟」系統，擊敗美國「El Capitan」奪下全球第一，這是中國二○一七年以來首次從美國手中奪下超級電腦桂冠。

矽盛世峰會登場 集結盟友打造安全科技鏈

美國國務院廿五日至廿六日將於華府舉辦的「矽盛世」（Pax Silica）夥伴經濟體峰會，邀集澳洲、日本、南韓、新加坡、英國等「矽盛世宣言」簽署國代表與會，台灣則將以非簽署方身分參與。峰會聚焦人工智慧（ＡＩ）供應鏈安全、關鍵科技合作及經濟安全議題，凸顯美國正積極整合盟友力量，打造可信賴的科技供應鏈體系。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。