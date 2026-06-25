2026年台灣5,000大企業營運創雙高 獲利分歧情況嚴峻

CRIF中華徵信所「2026年版台灣大型企業排名TOP5000」最新調查結果顯示，2025年5,000大企業總體營運同步攀峰，營收總額達48兆5,012億元、稅後純益亦達5兆7,747億元雙創歷史新高，然企業獲利分歧加劇，虧損家數數據攀升至近十年最多，說明少數關鍵企業獲利、多數等待轉型壓力持續升高。

CRIF中華徵信所觀察，5,000大企業繼2024年再次刷新歷史紀錄，在營收成長率10.98％、稅後純益成長率11.01%的力道拉抬下，營收總額突破至48.5兆、稅後純益總額達5.7兆的新階段。

檢視金融業經營績效前十名，不僅高達九家由「證券及投信」囊括，綜合績效顯著優於傳統金控、銀行與人壽保險、且平均純益率高達51.91％，總體經濟擴張紅利外溢至資本市場獲利最為豐厚的核心受益產業。

不過，5,000大企業總體亮麗成績單的背後，企業獲利分歧情況嚴峻。首先，營收增加廠商家數2,611家相較上年度下降，同時平均營收成長率14.95%、平均資產報酬率4.28%、平均淨值報酬率7.74%等三個數據皆為近三年新低。進一步檢視5,000大企業2025年在營收獲利雙創記錄的績效下，虧損廠商家數卻上升到772家。