內需欣欣向榮 零售餐飲業 連四月成長

內需欣欣向榮。經濟部昨（24）日發布5月零售業營業額4,153億元、年增4.9%；餐飲業營業額947億元，年增4.8%。營業額雙雙創歷年同月新高，並且皆呈連續四個月正成長走勢。

經濟部統計處副處長陳玉芳表示，零售業及餐飲業受惠端午節採買聚餐商機、運動賽事熱潮及年中慶促銷，加以夏日高溫推升消暑商品需求，6月營業額可望延續成長態勢。在基期相對已高情況下，預估6月零售業、餐飲業營業額成長4%至7%。

陳玉芳表示，5月零售業營業額為4,153億元，年增4.9%，其中燃料零售業 因油品價格高於上年同月，年增16.9%；受惠於母親節商機積極促銷，加以會員經濟發酵及展店效應挹注，致百貨公司年增9.3%、電子購物及郵購業年增8.7%、布疋及服飾品零售業年增8.1%、便利商店年增5.2%、家用器具及用品零售業年增6.0%。汽機車零售業在車市緩步回溫帶動銷售，以及業者優惠加大之交互影響下，年減0.9%。綜計1至5月營業額為2兆400億元，年增3.3%。

經濟部統計指出，若不計列汽機車零售業，零售業營業額年增6.1%，消費力道更強勁。

經濟部指出，5月餐飲業營業額947億元，年增4.8%，其中餐館及飲料店因 業者掌握節慶商機，擴展營運規模及新品上市吸客，分別年增4.0%及8.4%。