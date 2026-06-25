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5月工業、製造業生產連27紅 經部喊話下半年會更好

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
製造業示意圖。聯合報系資料照
製造業示意圖。聯合報系資料照

經濟部昨（24）日公布，5月工業生產、製造業生產指數分別為136.65、139.12，年增11.78%、12.68%，表現優於預期，雙創歷年單月、同月新高，並呈連續第27個月成長態勢，主要受惠AI、高效能運算需求熱絡所賜。

經濟部統計處副處長陳玉芳表示，5月製造業生產表現超乎預期，主要是電子零組件業、晶圓代工生產優於預期，挹注5月製造業生產。5月電子零組件生產指數150.34，其中積體電路業生產172.78，皆創歷年單月及同月新高紀錄，榮景由此可見。

展望今年下半年，陳玉芳認為，下半年製造業生產比上半年好，主要有兩大因素。一是AI商機暢旺，AI應用加速擴展，不僅半導體、伺服器生產動能佳，下半年也會有終端應用落地；二方面是下半年將有消費性電子新品上市，帶動需求。儘管去年下半年製造業生產基期墊高，但經濟部仍對下半年製造業展望很樂觀。

經濟部預估，6月製造業生產年增19.9%至23.4%之間，今年上半年製造業生產預估年增約二成。

經濟部指出，5月製造業生產指數139.12，年增12.68%，主因受惠AI、高效能運算及雲端資料服務等應用需求持續熱絡，帶動資訊電子產業生產動能續呈擴張，惟部分傳統產業受市場競爭及需求復甦力道不足影響，生產表現仍顯平疲。

在資訊電子產業方面，陳玉芳表示，受惠AI應用快速擴展，算力需求維持強勁，加上半導體產業積極擴產，致電子零組件業、電腦電子產品及光學製品業 分別年增12.17%及36.62%，分別為連續第29個月、35個月正成長。

在傳統產業方面，陳玉芳也提及，近來非鐵金屬品如靶材、鋼胚等呈增產；化學材料則仍受到中國大陸產能過剩出口影響而減產，拋光矽晶圓則受惠半導體需求而增產。

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