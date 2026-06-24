汽車產業景氣回升？經部：國內車市買車回溫 汽車零組件業仍保守

我國汽車產業景氣回溫？經濟部24日表示，在政策刺激及車商加大優惠力道下，國內汽車買已漸回溫，6月汽機車零售業有望轉為正成長。另外，美國調降我國汽車零組件關稅，雖帶動我國業者增產，但汽車零組件下單仍有保守。

經濟部發布三項有關汽車市場三項指標。第一，工業生產中「汽車及其零件業」5月增產2.44%，由負轉正。第二，汽機車批發業因市場買氣偏弱、部分車款新舊交替期，因此年減6.8%。第三，汽機車零售業則年減0.9%。

經濟部統計處副處長陳玉芳表示，汽機車零售業年減0.9%，是今年以來最低跌幅，主因車市緩步回溫帶動銷售，以及業者優惠加大，增加購車意願所致。

她指出，今年5月汽車掛牌數逾3.3萬輛，月增5.3%，年增3.7%，累計今年前五月掛牌數則仍減2.3%。她認為，受惠於政府汰舊換新貨物稅減徵、以及接下來進入車商銷售旺季，加碼優惠，汽機車零售業有望在6月轉為正成長。

至於汽車零組件業，則似乎未見明顯回溫。經濟部統計指出，5月製造業生產創單月新高，六大產業中「汽車及其零件業」年增2.44%，主因受惠貨物稅減徵政策及客運車輛電動化政策激勵，致電動轎車、燃油小型轎車及電動大型客車增產，惟汽車零件、客貨兩用車等產品因客戶下單保守，抵銷部分增幅。累計1至5月較上年同期減少1.25%。

陳玉芳說明，美國調降我汽車零組件關稅，對我出口美國有利，的確增加生產。看來，國內車市買氣漸回升，惟汽車零件若是較長訂單，目前仍傾向保守。