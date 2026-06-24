AI吃電潮來襲！《能管法》修法強推儲能 能源管理成重要課題

行政院日前通過「能源管理法」部分條文修正草案，明定契約容量達一定規模的用電大戶，須限期強制建置自用發電與儲能設備。加上今年台灣碳費正式進入實質繳納階段，大型用電戶正面臨電力成本、供電穩定與減碳壓力同步升高的新挑戰。

全球虛擬電廠（VPP）與需量反應領導品牌義電智慧能源指出，此次修法影響產業涵蓋半導體、電子製造、AI 資料中心、金屬加工、化工及大型商場等高用電產業。尤其在AI時代下，企業面對的不再只是電價上漲，而是如何建立具韌性的自主能源調度能力，讓能源管理思維從「節電」走向「能源資產管理」。

義電智慧能源表示，面對動輒百萬起跳的建置成本，儲能系統不應僅被視為法規成本支出，事實上，透過專業的「錶後儲能」與「需量反應」管理，企業除了可降低電費、滿足法規要求、避免罰則，更能化被動為主動，將儲能設備搖身一變成為財務管理工具之一，為企業增加全新收入來源 。

義電智慧能源指出，儲能系統除了能協助企業用電大戶滿足法規要求，更可作為備援電力並創造額外價值。根據企業規模與用電特性的不同，錶後儲能系統能帶來一項或多項效益，甚至在許多情況下可同時疊加效益 。

義電智慧能源表示，隨著電網去中心化趨勢加速，維持電網穩定不再單單倚賴大型發電機組，而需仰賴分布於用電端的分散式資源積極參與。錶後儲能已不僅僅是企業應對電力危機時確保營運不中斷的應變計畫，其重要性相當於一項策略投資，協助企業強化營運韌性、優化電力成本，共同建構更智慧、更具彈性的能源未來。