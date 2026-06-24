快訊

傳吳明賢「三根心臟動脈皆堵塞」 醫曝預防關鍵：一根塞住就很嚴重

專訪／影后失業中！全民瘋股票她不跟：吃老本理什麼財

聽新聞
0:00 / 0:00

經部：無人機產業267家遍布全台 爭取預算助發展

中央社／ 台北24日電
經濟部今天指出，台灣無人機產業鏈已在全台各地廣泛布局，目前共有267家無人機相關企業，形成從北到南完整供應鏈，並強調爭取相關預算是為協助各縣市產業發展，讓各地的廠商都能在國際供應鏈中站穩腳步。圖／本報系資料照片
經濟部今天指出，台灣無人機產業鏈已在全台各地廣泛布局，目前共有267家無人機相關企業，形成從北到南完整供應鏈，並強調爭取相關預算是為協助各縣市產業發展，讓各地的廠商都能在國際供應鏈中站穩腳步。圖／本報系資料照片

經濟部今天指出，台灣無人機產業鏈已在全台各地廣泛布局，目前共有267家無人機相關企業，形成從北到南完整供應鏈，並強調爭取相關預算是為協助各縣市產業發展，讓各地的廠商都能在國際供應鏈中站穩腳步。

經濟部透過臉書發文表示，台灣無人機產業近年快速成長，2024至2025年間產值成長超過2.5倍，外銷金額更大幅成長21倍，顯示在全球非紅供應鏈的需求升溫之下，台灣正處於關鍵發展窗口期。

根據經濟部統計，目前全台無人機相關企業共267家，分布遍及北中南東各區。其中北部地區共164家，占比最高，包括新北市52家、台北市43家、桃園市33家、新竹市21家、新竹縣11家、宜蘭縣3家、基隆市1家。

中部地區共有57家，包括台中市40家、彰化縣8家、南投縣6家、苗栗縣3家；南部地區則有45家，其中台南市25家、高雄市15家、嘉義縣5家；東部地區則以花蓮縣1家為主。

經濟部指出，由於各縣市皆有無人機廠商投入發展，政府爭取相關預算的目的，是希望能實質協助各地產業鏈升級與擴大「當各地產業發展的友友」，讓企業在國際供應鏈中站穩腳步，並持續推動台灣無人機產業穩健成長。

經濟部 無人機

延伸閱讀

李育家盼傳統產業升級 助力組國家無人機隊

中市府與AIT舉辦無人機論壇 參與踴躍「電話接到手軟」

2026台北食品展登場 黃志芳：疫後規模最大、將創空前商機

永慶房屋用AI和制度提升新人留任率 獲幸福企業評鑑金獎

相關新聞

台中國際會展中心商機強 中心主任吳春見：明年營運績效再成長約1成

台中國際會展中心開幕以來創造不少商機，台中國際會展中心主任吳春見說，今年預計舉辦超過55場展覽，可望創下國內新設會展場館首年展覽場次新高紀錄。隨著北部展覽南移、既有展覽持續擴大規模，以及企業活動與大型展演需求增加，預估明年整體營運績效可望再成長約1成，持續帶動台中會展經濟發展。

經部：無人機產業267家遍布全台 爭取預算助發展

經濟部今天指出，台灣無人機產業鏈已在全台各地廣泛布局，目前共有267家無人機相關企業，形成從北到南完整供應鏈，並強調爭取...

5月零售餐飲創同期新高 經部：汽機車零售拚6月轉正

經濟部今天公布5月零售業、餐飲營業額分別為新台幣4153億元、947億元，均創下歷年同期新高，其中汽機車零售業年減幅持續...

配合都更危老容獎 住宅性能評估期限放寬至2年

內政部預告修正《住宅性能評估實施辦法》，將新建住宅性能評估查核確認期限，由現行領得使用執照後3個月內，放寬至2年內，以配合都更及危老容積獎勵相關規定，避免實務執行產生認定爭議。

連27紅！5月製造業生產指數年增12.68% 經濟部看好下半年生產熱絡

經濟部24日指出，受惠於AI、高效能運算需求熱絡，5月工業生產、製造業生產指數分別為136.65、139.12，分別年增11.78%、12.68%，表現優於預期，雙雙創歷年單月、同月新高，呈連續第27個月成長態勢。

掀國際震盪…央行看川普對等關稅周年 全球化未死只是被重塑

美國總統川普去年4月2日對全球加徵對等關稅，引起國際經貿劇烈震盪，如今已屆滿一週年。中央銀行分析，各國輸美平均有效關稅稅...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。