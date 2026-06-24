經部：無人機產業267家遍布全台 爭取預算助發展

經濟部今天指出，台灣無人機產業鏈已在全台各地廣泛布局，目前共有267家無人機相關企業，形成從北到南完整供應鏈，並強調爭取相關預算是為協助各縣市產業發展，讓各地的廠商都能在國際供應鏈中站穩腳步。

經濟部透過臉書發文表示，台灣無人機產業近年快速成長，2024至2025年間產值成長超過2.5倍，外銷金額更大幅成長21倍，顯示在全球非紅供應鏈的需求升溫之下，台灣正處於關鍵發展窗口期。

根據經濟部統計，目前全台無人機相關企業共267家，分布遍及北中南東各區。其中北部地區共164家，占比最高，包括新北市52家、台北市43家、桃園市33家、新竹市21家、新竹縣11家、宜蘭縣3家、基隆市1家。

中部地區共有57家，包括台中市40家、彰化縣8家、南投縣6家、苗栗縣3家；南部地區則有45家，其中台南市25家、高雄市15家、嘉義縣5家；東部地區則以花蓮縣1家為主。

經濟部指出，由於各縣市皆有無人機廠商投入發展，政府爭取相關預算的目的，是希望能實質協助各地產業鏈升級與擴大「當各地產業發展的友友」，讓企業在國際供應鏈中站穩腳步，並持續推動台灣無人機產業穩健成長。