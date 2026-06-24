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5月零售餐飲創同期新高 經部：汽機車零售拚6月轉正

中央社／ 台北24日電
經濟部今天公布5月零售業、餐飲營業額分別為新台幣4153億元、947億元，均創下歷年同期新高，其中汽機車零售業年減幅持續收斂。示意圖／AI生成
經濟部今天公布5月零售業、餐飲營業額分別為新台幣4153億元、947億元，均創下歷年同期新高，其中汽機車零售業年減幅持續收斂。示意圖／AI生成

經濟部今天公布5月零售業、餐飲營業額分別為新台幣4153億元、947億元，均創下歷年同期新高，其中汽機車零售業年減幅持續收斂；經濟部統計處副處長陳玉芳表示，若從新車掛牌數及市場促銷動能觀察，「有機會」在下個月轉為正成長。

經濟部統計處今天公布5月批發、零售及餐飲業營業額統計，5月零售業營業額4153億元，年增4.9%，維持連續4個月正成長；累計今年前5月零售業營業額達2兆400億元，年增3.3%，雙雙創下歷年同期新高。

零售業表現方面，汽機車業仍呈年減0.9%、連5黑，但跌幅較前幾月已明顯收斂。陳玉芳說明，目前車市已呈現緩步回溫態勢，從新車掛牌數看，5月已出現月增與年增的變化，加上業者持續加大促銷優惠力道，有助帶動整體買氣逐步回升。

陳玉芳指出，隨著接下來進入車市夏季促銷時程，加上政府汰舊換新政策及貨物稅減徵措施持續發揮誘因，若從新車掛牌數及促銷活動整體來看，下個月汽機車零售業「有機會轉為正成長」。

零售業其他類別方面，受惠母親節檔期及會員經濟帶動，百貨公司年增9.3%，電子購物及郵購業年增8.7%，便利商店年增5.2%；燃料零售業則因油價高於去年同期，年增16.9%。

餐飲業方面，5月營業額為947億元，年增4.8%，同樣創歷年同月新高，其中餐館欲飲料店受節慶商機、新品推出及營運規模擴張帶動，分別年增4%及8.4%。累計前5月餐飲業營業額達4642億元，年增4.1%。

批發業部分，5月營業額達1兆5904億元，年增38.2%，創下歷年單月新高，並維持連續16個月正成長；累計今年前5月營業額達7兆3239億元，年增28.2%。

展望6月，陳玉芳表示，批發業可望受人工智慧（AI）基礎建設持續推進帶動維持正成長；零售與餐飲業則受端午節採購與聚餐需求、運動賽事熱潮、年中慶促銷及消暑商機支撐，營運動能可望延續。

經濟部預估，6月批發業營業額將介於1兆5991億至1兆6318億元，年增46.7%至49.7%；零售業約4055億至4172億元，年增4%至7%；餐飲業約889億至914億元，年增4.2%至7.2%。

零售業 經濟部 餐飲業

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