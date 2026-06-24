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垃圾年發電34億度、焚化再生粒料全循環 環境部表揚循環經濟績優縣市

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
環境部長彭啓明出席表揚114年度全國垃圾熱處理、焚化再生粒料及廚餘回收再利用等領域表現優異的單位。圖／環境部提供
環境部長彭啓明出席表揚114年度全國垃圾熱處理、焚化再生粒料及廚餘回收再利用等領域表現優異的單位。圖／環境部提供

面對全球氣候變遷與淨零轉型趨勢，我國環境治理已從傳統的末端處理，逐步轉型為兼顧資源循環與減碳的整合模式。環境部24日舉辦聯合頒獎典禮，表揚114年度全國垃圾熱處理、焚化再生粒料及廚餘回收再利用等領域表現優異的單位，肯定第一線環保同仁長期投入環境維護的付出。

環境部表示，現代的垃圾處理設施不再只是廢棄物收容所，更是維持社會正常運作的「國家關鍵環境基礎設施」。無論是面對非洲豬瘟威脅，地方在第一時間與中央共同合作啟動廚餘跨區調度；還是在風災過後迅速投入環境清理，各地環保同仁總能即時應變，透過設施的運用，全力守護民眾日常與家園的環境衛生。

在垃圾熱處理廠營運管理方面，去年全國設施平均運轉率已突破85%，年處理量逾625萬噸；發電量更創下34億度新高，可滿足全台約83萬戶家庭的全年用電。各廠藉由導入新世代空污防制技術，使核心指標氮氧化物（NOx）近五年平均排放濃度大幅削減25%，兼顧環境保護與能源回收。此外，為築起非洲豬瘟防疫防線，各廠除全面落實廚餘進廠作業指引外，更以高規格自我要求，啟動戴奧辛專案加測，檢測結果亦證實整體營運及防疫安全無虞。

本次評鑑由彰化縣與苗栗縣環保局展現卓越的廢棄物治理規劃，落實區域合作與資源整合，榮獲特優獎；新北市新店廠、樹林廠及嘉義縣永續循環中心，展現良好營運效能及污染防制成效，並持續推動設備升級，同樣榮獲特優肯定。

在推動焚化再生粒料循環方面，透過地方政府嚴格把關品質及公共工程帶頭示範下，全國循環比率已連續三年達到100%。其中，新北市以智慧化資源中心及深化推動自治條例，循環量居全國之冠；彰化縣則透過源頭管控提升粒料品質，並輔導加工廠取得碳足跡標籤，雙雙榮獲特優獎。此外，台灣電力公司、內政部國土管理署、臺灣港務公司、國家科學及技術委員會及中華電信公司（2412）等工程單位，也因積極使用焚化再生粒料落實資源循環，獲得公開表揚，並感謝這些機關單位開啟示範的功能。

針對廚餘回收，環境部近年透過建置監控及提升再利用配套，成功阻絕非洲豬瘟擴散。因應116年起全面禁止廚餘養豬政策，目前公有堆肥廠已取得17張肥料登記證，確保堆肥品質與去化管道。本次評鑑結果由桃園市、嘉義縣、苗栗縣及金門縣榮獲特優獎，積極建構廚餘多元處理模式，將廚餘轉化為能源與資源。

環境部強調，從垃圾熱處理、焚化再生粒料循環到廚餘多元再利用，皆顯示我國環境治理在循環經濟與環境衛生的道路上持續努力。未來將持續精進「智慧治理、淨零減碳」之管理與技術，與地方環保機關並肩同行，攜手奠定國家永續發展的堅實基礎。

環境部 非洲豬瘟 廚餘

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