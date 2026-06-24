配合都更危老容獎 住宅性能評估期限放寬至2年

內政部預告修正《住宅性能評估實施辦法》，將新建住宅性能評估查核確認期限，由現行領得使用執照後3個月內，放寬至2年內，以配合都更及危老容積獎勵相關規定，避免實務執行產生認定爭議。

現行規定下，起造人若先申請新建住宅性能初步評估，須在取得使用執照後3個月內，向原評估機構申請查核確認。不過，《都市更新建築容積獎勵辦法》及《都市危險及老舊建築物建築容積獎勵辦法》均規定，申請人可於領得使用執照後2年內取得相關標章或通過評估，兩者期限並不一致。

內政部表示，此次修法將住宅性能評估查核確認期限統一調整為領得使用執照後2年內辦理，讓法規適用更加一致，降低實務執行時因期限認定不同而產生爭議。

內政部也強調，本次修正僅調整住宅性能評估程序期限，涉及都更或危老容積獎勵案件者，仍須依各該容積獎勵規定，在領得使用執照後2年內取得相關標章或通過評估，相關要求並未改變。