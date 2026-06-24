聽新聞
0:00 / 0:00
配合都更危老容獎 住宅性能評估期限放寬至2年
內政部預告修正《住宅性能評估實施辦法》，將新建住宅性能評估查核確認期限，由現行領得使用執照後3個月內，放寬至2年內，以配合都更及危老容積獎勵相關規定，避免實務執行產生認定爭議。
現行規定下，起造人若先申請新建住宅性能初步評估，須在取得使用執照後3個月內，向原評估機構申請查核確認。不過，《都市更新建築容積獎勵辦法》及《都市危險及老舊建築物建築容積獎勵辦法》均規定，申請人可於領得使用執照後2年內取得相關標章或通過評估，兩者期限並不一致。
內政部表示，此次修法將住宅性能評估查核確認期限統一調整為領得使用執照後2年內辦理，讓法規適用更加一致，降低實務執行時因期限認定不同而產生爭議。
內政部也強調，本次修正僅調整住宅性能評估程序期限，涉及都更或危老容積獎勵案件者，仍須依各該容積獎勵規定，在領得使用執照後2年內取得相關標章或通過評估，相關要求並未改變。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。