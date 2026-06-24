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連27紅！5月製造業生產指數年增12.68% 經濟部看好下半年生產熱絡
經濟部24日指出，受惠於AI、高效能運算需求熱絡，5月工業生產、製造業生產指數分別為136.65、139.12，分別年增11.78%、12.68%，表現優於預期，雙雙創歷年單月、同月新高，呈連續第27個月成長態勢。
經濟部統計處副處長陳玉芳表示，5月製造業生產表現超乎預期，主要是電子零組件業、晶圓代工優於預期，挹注5月製造業生產。
她認為，今年下半年製造業生產比上半年好，有兩大因素，一是AI商機暢旺，AI應用加速擴展，不僅半導體、伺服器生產動能佳，下半年也會有終端應用落地；二方面下半年也會有消費性電子新品上市。惟去年下半年製造業生產基期較高，但經濟部對下半年製造業展望還是樂觀。
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