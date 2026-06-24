連27紅！5月製造業生產指數年增12.68% 經濟部看好下半年生產熱絡

美國5月非農就業數據超出預期，推升聯準會年底升息機率，隨聯準會政策轉鷹，使短線美債殖利率彈升，股市出現劇烈震盪。中國信託台灣活力基金經理人徐啟葳表示，台股基本面由人工智慧（AI）強勁趨勢支撐，當前AI算力仍供不應求，企業獲利樂觀，在長線趨勢未改變前，投資人面對短線震盪，應沉著應對，操作上避免追高殺低，建議採逢低布局，聚焦低本益比、受惠AI高速成長族群。

2026-06-24 15:56