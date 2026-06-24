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掀國際震盪…央行看川普對等關稅周年 全球化未死只是被重塑

中央社／ 台北24日電
美國總統川普。圖／歐新社
美國總統川普。圖／歐新社

美國總統川普去年4月2日對全球加徵對等關稅，引起國際經貿劇烈震盪，如今已屆滿一週年。中央銀行分析，各國輸美平均有效關稅稅率明顯上升，但全球出口維持高成長，顯見貿易情勢並非「去全球化」，而是「重塑全球化」。

川普於2025年4月2日援引1977年「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）， 對全球加徵對等關稅，並稱當日為「解放日」；儘管美國聯邦最高法院今年2月裁定IEEPA違法，川普仍透過其他法源、調查祭出關稅，各國面臨的壓力仍在。

央行特別於理監事會後參考資料以「美國川普解放日滿一週年之回顧與後續發展」，探討美國關稅對全球經貿影響。

外界普遍解讀川普高舉關稅大刀，象徵貿易保護主義抬頭，甚至有「全球化已死」的評論。不過央行指出，相較於加徵對等關稅前，各國輸美關稅稅率確實大幅提高，但全球出口維持高成長，今年前2月及2025年全年的全球出口年增率分別為12.9%及6.8%，均高於2024年的1.6%，意味當前美國進口替代有限，從貿易角度觀察，沒有出現去全球化，而是重塑全球化。

央行認為關稅政策之下，全球出口維持高成長，主要有2因素，一是AI等新興科技發展需求，二是全球供應鏈重組，且中國大陸為了突破美國貿易壁壘，繞道第三地間接出口美國，印證全球化正在重塑。

央行進一步分析美中台貿易結構的變化，川普政府加徵對等關稅以來，美國自中國大陸進口比重明顯下降，轉而增加自東協及台灣進口；中國大陸出口市場更加多元；台灣則順應美國積極發展AI的需求，出口重心轉向美國。

央行指出，近年中國大陸逐漸降低對美國市場的依賴，川普解放日以來（2025年4月至2026年5月）輸美比重降至10.3%，透過供應鏈調整及積極拓展非美市場，對東協及歐盟等地出口比重擴增。

外界關注美國關稅政策後續發展，央行分析，IEEPA失效後，川普政府改採第122條款對全球加徵關稅，此過渡性質關稅措施也面臨法源適用問題，但法院審理過程費時，川普政府藉此爭取時效，以301及232條款接續關稅措施。

央行接著指出，美國強化301條款及232條款調查，對特定國家、特定產品加徵差異化關稅，作為與各國履行原先相關經貿安排的基礎，有利台灣爭取回到對等貿易協定（ART）及台美MOU的關稅框架，台灣政府也全力維繫在ART及台美投資MOU取得的談判成果。

央行 關稅 川普 美國

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