AI需求熱絡 5月工業生產指數創新高、年增11.78%
受惠AI、高效能運算及雲端資料服務等應用需求暢旺，經濟部今天公布5月工業生產指數為136.65，年增11.78%，其中製造業生產指數139.12，年增12.68%，指數皆為歷年單月新高，連續27個月正成長。
累計今年前5月工業生產指數為125.91，年增19.12%；製造業生產指數為128.26，成長20.57%。
資訊電子產業方面，5月電子零組件業年增12.17%，其中積體電路業年增14.43%；電腦電子產品及光學製品業主因受惠雲端資料服務及相關基礎設備需求暢旺，加以半導體設備投資動能穩健，推升伺服器、交換器、半導體檢測設備及零組件、固態硬碟等產品生產上揚，加以行動裝置鏡頭訂單成長，年增36.62%。
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