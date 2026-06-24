AI需求熱絡 5月工業生產指數創新高、年增11.78%

副總統蕭美琴表示，對美國而言，「再工業化」及「AI領導地位」是當前的首要任務，這正是台灣可發揮實質作用的領域。美國最頂尖科技巨頭都與台灣建立夥伴關係，台灣承擔許多實體製造等艱鉅工作，而美國公司則享有技術創新帶來的較高利潤率，在經濟層面上互為彼此的「加乘力量」。

2026-06-24 14:22