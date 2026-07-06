邁向財富治理時代　僅16.9%家族達成共識 北富銀倡議「財富藍圖」

在全球政經環境快速變動、金融市場波動加劇，以及地緣政治風險與科技創新交錯影響下，高資產族群在財富管理上正面臨前所未有的挑戰。過往以短期交易為導向的投資思維，已逐步轉向以分散配置、流動性控管與長期布局為核心的策略，反映財富管理正走向著重「韌性與延續性」的結構轉變。在此趨勢下，財富管理的內涵亦同步擴展。對高資產家族而言，「傳承規劃」不再只是資產移轉，已成為整體財富管理不可或缺的一環，並與投資決策相互影響。為進一步掌握此一脈絡，本次調查即從「投資」與「財富規劃」兩大面向出發，系統性檢視高資產家族在不確定環境下的資產配置行為，以及家族治理與跨世代延續的關鍵議題。

瑞士隆奧銀行攜手策略聯盟夥伴發布2026年《亞太高資產調研報告》，針對來自澳洲、中國、香港、日本、馬來西亞、新加坡、台灣、泰國及菲律賓等九大市場、逾390位高資產人士進行訪查。報告以「投資決策」與「財富規劃」為兩大分析主軸，從全面性資產配置策略到長期家族傳承，全面檢視高資產家族在高度不確定環境下的因應方式。其中，投資面著重資產配置邏輯、風險分散與市場應變能力；財富規劃面則聚焦家族治理架構、決策機制及跨世代銜接安排。研究顯示，隨著市場波動與全球布局日益複雜，兩者之間的界線已逐漸模糊，財富管理正由單一面向走向整合性思維。

進一步分析發現，財富能否長期延續，關鍵並不僅在於資產規模，而在於三項核心基礎的建立：一是具備紀律與一致性的投資架構，二是清晰且可執行的家族治理制度，三是家族成員對財富目標的高度共識。當這三者能夠相互支撐時，不僅有助於提升決策效率，也能強化整體執行的穩定度與長期信心。

然而，多數高資產家族在實務上仍面臨明顯落差。調查顯示，雖有64.2%的受訪者將「財富保有」視為首要目標，但僅16.9%的家族能達成高度共識，且近四成尚未建立完整治理機制，顯示在目標認知與制度落實之間仍存在顯著斷層。

值得注意的是，只有19%的台灣高資產人士已制定完整的傳承計畫，而有 39.3% 表示目前完全沒有任何形式的傳承安排。顯示在促進跨世代財富順利移轉方面，仍有龐大的討論與行動空間。

在跨世代承接方面，對台灣高資產人士而言，挑戰亦同樣顯著，有高達 43.5% 的受訪者將世代差異所衍生的挑戰列為家族治理中最重要的議題。僅16.7%的受訪者對下一代具備充分信心，而42.9%的Z世代坦言對自身承接財富能力缺乏把握。此一現象反映，即使資產持續累積，若缺乏相應的治理架構與人才培育，仍難以支撐財富的長期延續，也凸顯高資產家族正面臨從「資產累積」走向「機制建構」的關鍵轉折。

值得注意的是，有 40.5% 的受訪者表示有興趣獲得有關傳承規劃與財富傳承架構的建議，顯示台灣高資產客戶對相關顧問服務持開放且願意參與的態度。

從單一資產配置 轉向整體財富治理

延續前述調查發現，投資面向的結構性落差亦相當明顯。多數亞太受訪者對市場前景抱持高度警覺，將經濟衰退、市場波動、地緣政治及通膨視為主要風險來源，顯示風險意識已有顯著提升。然而，真正具備完整資產配置策略的投資人僅約五分之一，反映市場認知與實際執行之間仍存在落差。當整體架構未臻完善時，投資決策往往易受短期行情影響，進而偏離原有的長期財富目標。相對而言，擁有專業投資顧問諮詢者，在策略完整度與信心表現上明顯較高，其中85.7%認為其投資組合足以支撐主要財富目標，凸顯專業機制對穩定決策的重要性。

在台灣，雖然有 40.5% 的高資產人士採用完整的資產配置策略，領先亞太地區，但這也意味著大多數投資人尚未以全面且有系統的方式管理其投資組合，顯示出投資顧問服務的需求仍然相當迫切。

另一方面，亞太高資產族群在投資工具的選擇上則展現高度前瞻性。調查顯示，45.0%的受訪者認為未來五年對財富管理影響最深遠的將是新技術與數位商業模式的應用（包括人工智慧）。此一趨勢在年輕世代中更為明顯，已有31.2%的千禧世代與20.0%的Z世代將加密資產納入配置，反映新興資產正逐步進入主流資產配置框架，也進一步提高整體管理的複雜度。

北富銀指出，市場波動已由過去的循環現象，轉為長期常態，投資環境正出現結構性轉折。首先，隨零利率時代結束，資金成本回升，資產報酬需回歸風險補償本質；其次，市場集中度提升，使單一產業或資產波動對整體配置影響加劇；再者，地緣政治與政策變化持續推動資本流動重組，也使跨區域與跨資產分散配置的重要性顯著提升。

在此背景下，高資產客群的資產配置邏輯正快速轉變，台灣財富管理市場亦同步出現質變。北富銀認為，這不僅反映監理與產品面開放的演進，更代表高資產客戶需求、業務型態與金融服務模式的全面升級，台灣逐步由傳統財富管理邁向全球化財富規劃的新階段。

因應此一轉變，北富銀透過制度化Model Portfolio架構，協助客戶全面檢視資產配置、風險結構與流動性安排，強化決策紀律，降低情緒干擾。更進一步，該行將投資管理納入整體財富規劃體系，整合不動產、保險、信託、稅務與傳承等關鍵環節，由跨領域專家團隊協同服務，使資產配置從單一投資決策，延伸為支撐家族長期目標與世代延續的整體解方。

北富銀近年來積極深化財富管理與私人銀行服務，提供結合投資、保險、信託、融資與家族辦公室的專業服務，協助高資產與理財客群建立更完整且有紀律的資產配置架構。北富銀財管團隊總經理郭倍廷(中)、資深副總吳傳文(左起)、副總經理蔡玉惠、執行副總吳薏菱、副總經理吳政勳。 圖／台北富邦銀行提供

北富銀近年來積極深化財富管理與私人銀行服務，提供結合投資、保險、信託、融資與家族辦公室的專業服務，協助高資產與理財客群建立更完整且有紀律的資產配置架構。北富銀財管團隊總經理郭倍廷(中)、資深副總吳傳文(左起)、副總經理蔡玉惠、執行副總吳薏菱、副總經理吳政勳。 圖／台北富邦銀行提供

台灣決策三地連動 從跨境布局到整體治理 打造一站式財富規劃平台

延續前述調查所揭示的結構落差，跨境資產管理正成為高資產家族在財富規劃面臨的另一項關鍵挑戰。隨著家族成員與資產配置日益國際化，財富管理的複雜度持續提升。調查顯示，有30.9%的受訪者其繼承人居住海外，但僅20.6%表示完全了解海外資產相關法規與制度安排，另有61.0%坦言仍需進一步補強相關知識。

此一現象顯示，跨境資產早已不再只是投資分散的延伸，而逐步成為涵蓋信託、稅務、繼承及多法域制度銜接的整合性課題，也使專業顧問在家族治理與長期規劃中的角色更加關鍵。隨著全球化與地緣風險同步升高，資產跨境配置由「選項」轉為「常態」，而真正的挑戰不在於配置本身，而在於能否有效整合不同市場與制度，形成一致且可執行的治理架構。

在此趨勢下，具備跨境規劃能力與家族傳承經驗的金融機構，將在未來扮演更核心的角色。跨境資產亦逐漸由分散風險的工具，轉化為影響整體財富結構與長期策略的關鍵要素。

北富銀因此以「深耕在地、連結亞太」為核心策略，串聯台灣、香港與新加坡三大金融節點，並延伸至澳洲、越南、東京與首爾等區域據點，形塑一站式跨境資產與財富規劃平台。

其中，台灣作為家族資產的基礎與治理中樞；香港提供國際資本市場與流動性支持；新加坡則在家族辦公室與資產保全制度上具備競爭優勢。透過此一布局，客戶不僅能參與全球市場，更能在多元環境中進行有策略且具整合性的資產配置。

此外，在資本運用效率方面，北富銀亦積極導入Lombard Lending等多元工具，結合股票、債券、基金與結構型商品擔保機制，在不影響核心資產配置的前提下，提升整體資金運用彈性，並結合保單質借與保費融資等方案，完善資產配置的延展性與靈活度。

接軌國際私銀經驗 強化家族長期治理能力

面對財富管理由「資產累積」邁向「制度建構」的轉變，高資產客群對金融機構的期待，亦從產品提供者，轉向具備整體規劃與長期陪伴能力的策略夥伴。

北富銀為台灣本土少數與國際頂級私銀建立深度策略合作的金融機構之一，其合作夥伴瑞士隆奧銀行創立於1796年，擁有230年歷史，在全球私人銀行領域具指標地位。雙方逾七年的合作，不僅帶來國際級專業與經驗，也協助台灣高資產客群接軌全球財富治理的最佳實務。

北富銀指出，私人銀行服務並非傳統財富管理的延伸，而是一套以「家族治理」為核心的全新服務思維。「富御恆傳」作為其私人銀行專屬品牌，主張從家族價值、治理架構到資產安排，打造能跨世代延續的整體財富體系。

自2018年成立私人銀行服務以來，北富銀即導入家族辦公室運作模式，結合資深客戶經理與投資、信託、保險及稅務等跨領域專業，提供整合性解決方案，協助客戶將投資決策、資產配置與傳承規劃有機結合。

在世代交替加速的當下，台灣高資產家族所面臨的核心課題，不再只是追求資產成長，而在於如何建立一套具延續性的治理與規劃機制。北富銀正以此為核心，致力成為能夠長期陪伴客戶完成家族治理、資產整合與世代傳承的金融夥伴，並逐步豎立本土財富治理的新標竿。