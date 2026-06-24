蕭美琴：台美互為加乘力量 台灣製造助攻美 AI、再工業化

副總統蕭美琴表示，對美國而言，「再工業化」及「AI領導地位」是當前的首要任務，這正是台灣可發揮實質作用的領域。美國最頂尖科技巨頭都與台灣建立夥伴關係，台灣承擔許多實體製造等艱鉅工作，而美國公司則享有技術創新帶來的較高利潤率，在經濟層面上互為彼此的「加乘力量」。

蕭美琴日前接受美國《大紀元時報》（The Epoch Times）美國思想領袖（American Thought Leaders）節目主持人Jan Jekielek專訪，於24日播出。

蕭美琴受訪提到，台灣已深植於AI與科技供應鏈的每一個環節，不僅對美國如此，對全世界亦然。現實情況是，全球市場對科技產能的需求極其龐大。因此像台積電（2330）這樣的台灣半導體龍頭與晶片企業，正積極擴大全球布局，以滿足全球不斷增長的需求。

她指出，台積電將美國、特別是亞利桑那州視為快速擴展的目標據點，這也促成美國歷史上規模最大的外國在美直接綠地投資案。台灣不只在技術研發、推進AI與先進科技上與美國合作，更在美國投資建廠、落地製造，這是非常重要的貢獻，將在許多層面進一步深化雙方的夥伴關係。

至於台灣已成為美國第四大貿易夥伴的看法，以及對美國是否有所期待。

蕭美琴認為，台灣與美國的夥伴關係，是當今全球最具關鍵影響力的夥伴關係之一。這段關係非常獨特，儘管雙方沒有正式外交關係，卻是極其強韌的夥伴關係，不僅獲得美國國會跨黨派的堅定支持，更歷經了數個世代與歷屆政府更迭的考驗；不僅挺過時間的考驗，更逐年深化、日益堅韌。

蕭美琴也說，在「經貿關係」方面，台美間的經貿夥伴關係正變得越來越重要。

她表示，數十年前的發展初期，當台灣開始走向工業化、發展經濟時，美國一直是台灣最關鍵的夥伴；如今台灣企業正積極在美投資。許多人都將台灣與矽谷、或整個美國科技界視為同一個大型生態系統。也就是說，雙方是透過彼此的緊密合作而共同繁榮。

她說，美國最頂尖的科技巨頭都與台灣建立夥伴關係，台灣承擔許多實體製造與建造等方面的艱鉅工作，而美國公司則享有技術創新帶來的較高利潤率，雙方一路共同成長。現在台灣企業正帶著這股製造與建設的精神在美國落地扎根，在經濟層面上互為彼此的「加乘力量」。

談到台灣對美國的期待，蕭美琴認為，雙方需要更多政策工具進一步推進商業與貿易夥伴關係。例如推動支持「避免雙重課稅」的相關立法，美國與所有其他主要的投資及貿易夥伴均已簽署這類協定，唯獨台美之間尚缺乏此一機制，這對兩國的企業將大有助益，也能帶動經濟成長。

此外，台灣也非常重視「台美經濟繁榮夥伴對話」（EPPD），該架構始於第一任川普政府並一路延續至今，為雙方提供持續進行戰略性經濟討論的平台。在此架構下，供應鏈安全、能源安全以及其他有助提升雙方經濟韌性的議題，都是非常重要的對話內容。

蕭美琴提到，感謝雙方談判代表在處理關稅議題上的辛勞與付出，最終雙方也順利達成階段性協議，期盼雙方能進一步鞏固這些成果，共同促進台美經濟持續增長，造福兩國人民。

蕭美琴表示，對美國而言，「再工業化」及「AI領導地位」是當前的首要任務，這正是台灣做為合作夥伴可發揮實質作用的領域，期盼能持續深化台美夥伴關係的基礎，讓這些理想得以實現。