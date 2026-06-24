台波簽署產業研發合作備忘錄 2027年啟動聯合徵案

經濟部今天表示，產業技術司與波蘭國家研究與發展中心（NCBR）在2026歐洲台灣形象展期間簽署「台波產業創新研發合作備忘錄」，雙方將建立產業研發合作平台，並規劃於2027年啟動首次台波產業科研聯合徵案，聚焦AI、半導體、電動車、綠能等領域合作，協助企業共同投入具市場導向及國際應用潛力的研發計畫。

經濟部次長江文若透過新聞稿指出，波蘭是台灣重要策略合作夥伴之一，位處歐洲核心位置，連結東、西歐市場；台灣則在全球供應鏈占有關鍵地位，擁有先進晶片製造技術，也是AI伺服器重要供應者。

江文若指出，雙方在AI、電動車及綠能等領域具有合作空間，此次備忘錄簽署象徵台波合作關係由經貿交流進一步延伸至前瞻科研合作，未來將透過合作平台及共同徵案機制，結合雙方產業優勢與互補性，共同推動創新研發。

經濟部表示，未來將建立雙邊產業研發合作平台，並規劃於2027年正式啟動首次台波產業科研聯合徵案，鼓勵台灣與波蘭企業及研發機構合作，提升產業競爭力，並拓展國際市場商機。

波蘭國家研究與發展中心主任Jerzy Małachowski則表示，波蘭與台灣均擁有活躍的創新聚落與深厚科研基礎，長期以知識、信任及共同價值為基礎推動合作。此次簽署備忘錄後，雙方將進一步聚焦綠能、半導體、數位科技、醫療科技及智慧製造等領域，為產業創造新機會，加速創新成果商業化，並促進歐亞產業夥伴鏈結。

經濟部指出，台灣與波蘭過去已透過EUREKAGlobalstars國際研發合作平台累積共同徵案經驗，波蘭曾於2023年及2025年參與並擔任徵案主導國，為雙方升級至雙邊產業研發合作平台奠定基礎。

經濟部表示，台波在AI、半導體、無人機、電動車及綠能等領域具高度互補性，未來可藉由共同徵案及補助機制，協助台灣業者鏈結波蘭及歐洲創新生態系，強化國際研發布局。

此外，台灣企業可透過技術司「A+企業創新研發淬鍊計畫」參與國際創新研發合作，補助額度最高可達總研發經費50%；波蘭企業則可透過NCBR的INNOGLOBO計畫取得研發補助。