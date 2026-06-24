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建議精準補貼 牛煦庭籲新青安2.0聚焦青年、成家兩議題

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

國民黨立法委員牛煦庭24日與跨黨派立委、OURs都市改革組織共同召開記者會，呼籲政府適時檢討轉型新青安政策，應將申請門檻聚焦在「青年」及「成家」議題上，避免重蹈新青安1.0的覆轍而衍生投機炒作、人頭戶濫用及貸後轉租等種種問題。

牛煦庭表示，近期監察院發布新聞稿指稱，新青安政策造成的違規行為高達萬餘件，收回的利息補貼高達2億餘元，由此可見新青安政策有很大的調整空間。利息補貼政策其實是「以公帑補貼私人財產」，正是如此更需要特別慎重，否則就淪為政策買票，因此「補對人、補到位、鼓勵婚育」的「兩補一鼓勵」方向，應該要被清楚地標舉。

牛煦庭強調，補對人意即要針對「真首購」的族群，不應只停留在現行名下無自住房屋的寬鬆標準，並且新增排富條款，幫助「還差臨門一腳就可以買到房」的青年朋友。補到位則是要專注在35~40歲以下的青年朋友上，財政部的「80條款」（年齡+屋齡≤80年）恐怕會造成「老人買新屋、青年買老屋」的不合理現象。

另外，他認為，也要依據申貸人的還款能力給予適當的貸款額度，以避免過高的財務槓桿所衍生債務風險，此部分可以參考新加坡借鏡新加坡建屋發展局（HDB）的政策，檢視貸款者的「抵押貸款償付比率」（Mortgage Servicing Ratio, MSR）和「總債務償付比率」（Total Debt Service Ratio, TDSR）。至於鼓勵婚可以考慮依照生育子女個數給予不同的利息優惠或補貼、寬限期延長等優惠措施，打破青年朋友房子孩子二選一的困境。

牛煦庭呼籲，政府不應該假借青年的名義為房市及投資客解套，新青安政策應該縮小範圍精準補貼，如此才能真正照顧到有需要的民眾。在縮小補貼對象之後，能夠加大支持力度及建構完整的政策利多，也才符合青年安心成家的宗旨。

牛煦庭 新青安 監察院

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