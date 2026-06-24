AIT與中市府合辦無人機論壇 中市府：國際規格論壇盼串接雙方產業鏈

台中市政府跟美國在台協會（AIT）7月2日將合作舉辦「2026台中無人機產業與海外商機論壇」，據了解，這是地方政府首度能和美國在台協會共同舉辦的國際性論壇。初步瞭解，論壇除了廣邀中部地區的產官學界人士，美方也有無人機廠商出席，而讓台灣與美方的產業鏈能對接，以及由政府予以協助，是此次論壇最主要的目的。

據了解，盧秀燕在訪美行程中多次強調全球正迎來無人機產業的龐大商機，並宣布台中市將力拚建立「第10個工業產業鏈」也就是無人機產業，並與美國展開緊密合作。

盧秀燕也指出，美國過去的國防發展偏重高科技、巨型、長程及雷達等武器，反而在小型無人機的發展上相對不足。另以近期中東伊朗戰爭為例，各國逐漸走向運用無人機進行「以小搏大」的防衛戰術。而且不僅美方需要，我方與全世界對無人機的需求皆大增；然而目前全球生產量能仍不夠，這就是台中的大商機。

盧秀燕訪美後指示經發局舉辦論壇，希望能串接美方的產業鏈，經發局因此連繫美國在台協會，美國在台協會也認同此舉能加強與台灣無人機產業的夥伴關係。處長谷立言相當重視並表示願意與盧秀燕共同主持，促成了此次的論壇。

據了解，市府經發局為了此論壇，幾乎中彰投地區所有的無人機業者都邀請了，還有各大學和彰、投的縣長等。論壇舉辦一整天，聽取無人機產業的心聲和目前發展成果。最重要的是，台灣產業以馬達、碳纖維、電磁、光學等硬體為強，而美方則在設計、控制等軟體厲害，希望藉由論壇能為雙方廠商搭起橋樑。並在政府的協助和支持下，能為台灣打造下一座護國神山。

谷立言增在本報專訪時表示，樂觀看待台美共同發展無人機的前景，台灣有發展無人機的科技和產業基礎，美國部分無人機公司已經到台灣尋求合作，他也會在7月2日和盧秀燕共同舉辦無人機論壇。谷今年已經7次和盧碰面，兩人針對無人機與機器人產業的發展有過多次交流。