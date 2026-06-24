經部表態：產創條例員工股票獎酬緩課上限 由500萬提高至一千萬

立法院經濟委員會24日排審產創條例修正草案，針對員工獎酬股票緩課，原規定於取得股票當年度或可處分日年度按時價計算全年合計新台幣500萬元總額內之股票，得選擇免予計入當年度應課稅所得額課稅。經濟部長龔明鑫今日表態，因為股市環境已大不同，建議提高至1,000萬元，但其他條件尊重財政部不予更動。

此外，多位立委為鼓勵新創及天使投資人多多投資新創，因此提案修正產創條例，包括第23條之1、第23條之2等，經濟部同意產創條例新創公司定義，可由五年提高至八年，23條之1穿透式課稅門檻可檢討。另外，第23條之2天使投資人租稅優惠，經濟部同意天使投資人個人所得減除上限由500萬元再提高至1,000萬元。

經濟部產業發展署長邱求慧表示，鼓勵投資新創，目前正在擬訂、並於下會期送審《中小微企業轉型升級發展條例》草案，也會有類似作法，建議委員們可以思考是要在產創條例處理、還是在中小微轉型升級條例處理。

因多位提案立委出國，主持人民進黨立委邱志偉裁示，連同第19條之1、第23條之1、第23條之2、第23條之3、以及產業園區土地取得第46條、第46條之1等，保留協商。

財政部次長陳勇盛表示，對於員工獎酬課稅計算提高至1,000萬元股票、新創事業認定拉長至八年、以及天使投資人個人所得減除上限由500萬元再提高至1,000萬元等，財政部尊重經濟部意見。

他提及，第19-1是員工獎酬緩課適用條件，目的是要留才攬才，鼓勵員工買自家股票，或者獎酬留給員工。其中立委修正增加「給予日」計算，但這「給予日」要看員工能否可以處理股票、是否可以所得未能實現。