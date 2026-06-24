育嬰留停男性比例大增！ 勞工、公務員人數一次看

立法院司法法制委員會24日邀請政府相關部會進行「我國育嬰留停實施成效與擴大育嬰津貼政策」專題報告。根據勞動部、銓敘部、行政院人事總處統計，男性申請育嬰留停比例增加，成長幅度甚至高於女性，顯示政策對於改善育兒性別平等已有成效。

有關育嬰留停津貼實施現況，勞動部書面報告表示，育嬰留停制度於2002年施行，實施初期尚無提供津貼給付，申請人數不多。《就業保險法》於2009年5月1日修正施行，增列育嬰留停津貼為保險給付項目，申請人數逐年增加。

經統計，自2009年5月1日就業保險育嬰留停津貼開辦之日起，截至2026年5月止，育嬰留停津貼核付人數為126萬7千餘人，核付金額總計1,307億3,626萬餘元。其中男性為26萬3千餘人，核付金額總計274億4,420萬餘元；女性為100萬3千餘人，核付金額總計1,032億9,206萬餘元。

自2021年7月1日起，政府另以公務預算加給二成薪資補助。經統計，截至2025年6月申請育嬰留停津貼人數為9萬2,355人，與開辦前一年同期相比增加2萬1,085人，增幅29.58%；其中男性為2萬4,950人，增加1萬2,232人，增幅96.18%，男性請領比率明顯增加。

「以日申請」育嬰留停新制，自2026年1月1日實施，截至5月止，累計申請筆數為24,624筆，人數為11,950人，分別占總申請筆數60,263筆之40.9%、總申請人數45,772人之26.1%。其中，申請人數女性為6,169人(51.6%)，男性為5,781人(48.4%)，男性比例高於去年整體男性比例的27.8%。

銓敘部書面報告指出，2021年至2025年公務人員育嬰留停總人次為18,624人；平均每年育嬰留停人次為3,725人。請領育嬰留停津貼總人次為15,795人；平均每年請領育嬰留停津貼人次為3,159人。2025年之每月平均核發金額為17,118 元。

據銓敘部銓審資料庫及台灣銀行公教保險部相關統計，男性公務人員育嬰留職停薪人次占各該年度育嬰留停總人次之比率，已從2021年的14.02%，逐年持續上升至2025年的20.83%，且男性申請育嬰留停津貼之人次，亦自2021年的485人，逐年上升至2025年的692人。

行政院人事總處書面報告表示，2016至2025年間行政院及所屬機關（構）公務人員申請育嬰留停人數每年平均介於2,823人次至3,364人次，其中男性申請人數已從2016年375人次（占該年度申請總人次12.74%）增加為2025年716人次（占該年度申請總人次24.20%），成長率為90.93%。

截至2026年6月18日，2026年度申請育嬰留停人數達1,365人次，其中男性413人次（占該年度申請總人次30.26%），女性952人次（占該年度申請總人次69.74%）。

人事總處配合行政院政策，推動育嬰留停津貼加發補助，自2021年7月1日截至2026年5月，累積核發人數計28,098人，核發金額8億3,857萬9,007元。

以加發補助實施前後四年之數據比較，請領育嬰留停津貼人次占生育給付（補助）人次比率由51.96%提升至61.65%，其中男性成長幅度高於女性，男性核發人次由 2,332人次增加至3,633人次，成長 55.79%。