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商辦清潔需求升溫 專家：環境健康管理將成企業競爭力

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
專家建議，商辦與大型商場應建立季節性清潔與病媒防治機制。業者／提供
專家建議，商辦與大型商場應建立季節性清潔與病媒防治機制。業者／提供

隨著近期雙北出現漢他病毒，商辦大樓、百貨商場與大型營業場所正面臨一年之中最嚴峻的環境衛生挑戰。專家指出，環境健康管理將成為企業競爭力的關鍵指標之一，未來商辦清潔需求也將跟著升溫。

有清潔業者指出，近期不少企業來電時，已不只是詢問一般清潔價格，而是更在意「如何降低病媒風險」、「是否需要定期環境消毒」、「如何避免鼠患影響商場形象」等管理問題。

物業管理業者觀察，一旦清潔管理不當，不僅容易影響企業形象，更可能造成員工請假率增加與消費者觀感下降。

部分商場業者也坦言，後疫情時代，消費者對公共環境衛生標準明顯提高，民眾對異味、蟲害或環境髒亂的容忍度大幅降低，甚至可能直接影響品牌信任與回流意願。

對此，專門服務國際商辦、大型商場及高人流公共空間清潔管理的宜家事業董事長蔡有驊表示，近一個月來自商辦總務、百貨商場與連鎖營業場所的詢問電話增加約三至四成，內容多集中在「鼠患防治」、「茶水間蟑螂孳生」、「地下室積水蚊蟲風險」及「細菌病毒環境消毒」等問題。

蔡有驊進一步分析說，夏季高溫潮濕環境下，地下停車場、垃圾集中區、美食街後場、排水系統及空調冷凝水區域，往往是病媒與鼠類最容易聚集的熱點。若缺乏定期巡檢與預防性管理，問題通常會在短時間內快速擴大。

蔡有驊建議，商辦與大型商場應建立季節性清潔與病媒防治機制，包括定期環境消毒、排水巡查、垃圾儲區深度清潔，以及空調系統保養等，避免等到異味、病媒或消費者投訴出現後才進行處理。

他認為，未來企業的競爭力除了服務與硬體設施之外，「環境健康管理」也將成為影響消費者信任與員工職場體驗的重要關鍵。

面對氣候變遷與極端高溫逐漸成為常態，環境衛生管理也已成為企業ESG與職場健康的重要一環。如何透過更系統化的清潔與病媒防治管理，降低公共衛生風險，將成為夏季營運管理的重要課題。

商辦清潔需求升溫，專家揭示：「環境健康管理」將為成企業競爭力的關鍵指標。業者提供
商辦清潔需求升溫，專家揭示：「環境健康管理」將為成企業競爭力的關鍵指標。業者提供

商辦

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