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影／新青安2.0補貼資格浮濫 民團籲財政部修法補對人補到位

攝影中心／ 記者杜建重／即時報導
OURs都市改革組織今日邀請國民黨立委牛煦庭（中）、民進黨立委黃捷（右二）、民眾黨立委許忠信（左二）等三黨立委共同召開記者會，呼籲政府新青安2.0應把補貼花在刀口上，確實降低成家門檻，並與婚育政策進行更強的綁定。記者杜建重／攝影
OURs都市改革組織今日邀請國民黨立委牛煦庭（中）、民進黨立委黃捷（右二）、民眾黨立委許忠信（左二）等三黨立委共同召開記者會，呼籲政府新青安2.0應把補貼花在刀口上，確實降低成家門檻，並與婚育政策進行更強的綁定。記者杜建重／攝影

新青安貸款自112年8月上路以來，因補貼資格浮濫，引發諸多爭議，也造成助漲房價的副作用。因此，近期財政部正研議新青安2.0措施，希望改進既有問題。OURs都市改革組織今日邀請國民黨立委牛煦庭、民進黨立委黃捷、民眾黨立委許忠信等三黨立委共同召開記者會，呼籲政府新青安2.0應把補貼花在刀口上，確實降低成家門檻，並與婚育政策進行更強的綁定。

OURs都市改革組織秘書長彭揚凱表示，新青安貸款政策實施迄今，可歸納出三大問題：

首先是設計粗糙，補貼對象嚴重錯置。新青安申請資格僅以「名下無自有住宅」認定，既未鎖定「真首購」，也未排除高所得、高資產族群。根據公股銀行兩年統計數據，50歲以上核貸者逾6700戶，這這都是青年嗎？而年收入合計逾200萬元者有18000多人，缺乏篩選機制，大量資源流向中高收入者，財政效率極低。

其次是提油救火，補貼被房價吸收。彭揚凱指出，新青安提供最高1000萬元額度、40年期、5年寬限期，無申貸名額與放款總量上限，等同放任民眾開高槓桿搶進。根據央行季刊專題研究，新青安造成首購族購屋總價上漲17%、貸款金額增加13%、貸款年限增加近4年；公股銀行統計更顯示，房價所得比超過15倍者占核貸總數26.34%，其中超過20倍者仍近6%。這表示，在高房價問題嚴重的市場，需求端補貼往往不是讓買方受益，而是被房價上漲所吸收，補貼愈多地板抬得愈高，邊際族群反而更難進場。

最後，名為成家、婚育連結機制卻是缺席。彭揚凱說，新青安以「青年安心成家」為名，實際上未區分單身、已婚、育兒家庭，也未因生育子女數給予差異化支持，沒有任何將補貼與生育結果掛鉤的機制。政府高喊人口危機，卻把有限資源平均撒給所有符合形式要件的購屋者，而不是優先投入婚育臨界家庭。

彭揚凱表示，新青安2.0的成敗，不在補貼總額有多大，而是在每一分錢是否補在最需要也最該幫的人身上，他鄭重呼籲財政部把握這次改革的契機，別再讓補貼越補越歪，要把錢花在對的地方，才不負「青年安心成家」之名。

OURs都市改革組織秘書長彭揚凱表示，新青安貸款政策實施迄今，未排除高所得、高資產族群，年收入合計逾200萬元者有18000多人，缺乏篩選機制，大量資源流向中高收入者，財政效率極低。記者杜建重／攝影
OURs都市改革組織秘書長彭揚凱表示，新青安貸款政策實施迄今，未排除高所得、高資產族群，年收入合計逾200萬元者有18000多人，缺乏篩選機制，大量資源流向中高收入者，財政效率極低。記者杜建重／攝影

OURs都市改革組織今日召開記者會，針對新青安2.0提出三大缺失，呼籲政府應把補貼花在刀口上，要補對人，補到位，才不負「青年安心成家」之名。記者杜建重／攝影
OURs都市改革組織今日召開記者會，針對新青安2.0提出三大缺失，呼籲政府應把補貼花在刀口上，要補對人，補到位，才不負「青年安心成家」之名。記者杜建重／攝影

新青安 財政部 牛煦庭

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