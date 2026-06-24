下班傳 LINE、吃飯沒揪算職場霸凌？ 洪申翰：須符合五大要件

配合「職安法」職場霸凌防治新制將於7月1日施行，勞動部23日公告兩項子法及六項配套。各界關注，若主管於下班時間一直傳LINE、同事吃飯沒揪，算不算職場霸凌的範疇。對此，勞動部長洪申翰24日表示，必須符合五大要件，才會被認定為是職場霸凌。

洪申翰表示，認定職場霸凌必須要有五大要件，包括：在勞動場所執行職務時發生、行為人是事業單位內部人員、行為逾越業務上的必要性及合理性、持續性冷落或不當言詞威脅、對勞工的身心健康造成危害。

至於主管在下班時間一直瘋狂的傳LINE訊息要求下屬，洪申翰指出，就看有沒有符合前述五大要件，才能判斷是否被認定為是職場霸凌的狀況。並非任何職場的行為、或只要勞工覺得不舒服，就算是職場霸凌，而是要符合五大要件。